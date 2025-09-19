Putin’in gizli üssü ilk kez uyduya yakalandı!

Rusya, Ukrayna sınırına yalnızca 35 kilometre uzaklıkta yeni bir Shahed (Geran) saldırı İHA üssü kurdu. Uydu görüntüleri, Bryansk bölgesinde gizlenen dev kompleksi gün yüzüne çıkardı.

Savunma analisti Brady Africk tarafından paylaşılan görüntülerde, toprak setlerin altında gizlenmiş dört depo, hangar tipi yapılar ve mancınık sistemleriyle donatılmış iki fırlatma rampası net şekilde görülüyor.

SINIRA YENİ TEHDİT

Savunma uzmanlarına göre bu üs, Ukrayna’ya yönelik saldırı kapasitesini ciddi şekilde artıracak. Militarnyi’nin haberine göre Rusya, hem sınır bölgelerinde hem de işgal altındaki topraklarda düzenli olarak benzer tesisler kuruyor.

Ağustos başında, Primorsko-Akhtarsk havaalanındaki bir tesisin vurulduğu hatırlatıldı.

DEV AĞ GENİŞLİYOR

Uydu projeleri ayrıca Oryol ve Bryansk bölgelerinde iki farklı kompleks daha kaydetti. Oryol’daki tesis, Ukrayna sınırına yaklaşık 175 km uzaklıkta bulunuyor ve uzun menzilli İHA’ların ana merkezi olarak kabul ediliyor.

Söz konusu üs, devlet televizyonunda Ukrayna’ya yapılan fırlatmaların görüntülendiği yer olarak da biliniyor.

Bryansk’taki Navlya köyü yakınında ise daha küçük ölçekli bir kompleks inşa edildi.

Burada üç sığınak depo bulunuyor; fırlatmalar ise sabit rampalar yerine araçlardan yapılıyor.

RUSYA'NIN GİZLİ MERKEZİ İFŞA OLMUŞTU

Daha önce, Moskova yakınlarındaki Patriot Sergi Merkezi içinde yer alan “Rubicon” adlı seçkin insansız hava aracı operasyon merkezi, devlet medyasında yanlışlıkla yayınlanan ayrıntılar sayesinde ifşa edilmişti.