Rusya birkaç kez hava sahalarını ihlal etmişti! ABD'den Polonya'ya 780 milyon dolarlık Javelin füzesi satışı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Polonya'ya 780 milyon dolarlık Javelin füzelerinin satışına onay verdiği bildirildi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansının Kongre'ye yaptığı bildirime göre ABD yönetimi, Polonya'ya yeni silah satışına onay verdi.

2 BİN 506 JAVELİN FÜZESİ TESLİM EDİLECEK

Açıklamada Dışişleri Bakanlığının, toplam değeri 780 milyon dolar olan 2 bin 506 Javelin füzesi ile 253 fırlatma ünitesinin Polonya'ya satışına onay verdiği ve söz konusu satışın Polonya'nın savunmasını güçlendireceği belirtildi.

RUSYA, POLONYA HAVA SAHASINI İHLAL ETMİŞTİ

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığı bildirildi.

DOĞU CEPHESİNDE SİNİR HARBİ: POLONYA KRİZİ

NATO’nun doğu kanadının en kırılgan aynı zamanda en kritik ülkelerinden biri olan Polonya, hem coğrafi olarak Rusya ve Belarus’a sınırı olması hem de Ukrayna savaşında NATO’nun askeri ve lojistik desteğinde hayati bir koridor görevi görmesi sebebiyle Rusya’nın dikkatlerini üzerine çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Polonya hava sahasının Rus İHA’ları tarafından test edilmesi aynı zamanda NATO’nun caydırıcılık kapasitesini de sınava tabi tutuyor. Bu son girişim Ukrayna cephesinde “psikolojik harp” unsurlarının daha ön planda olduğu düşünüldüğünde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşın sınırlarını yaymaktan çok baskı, yıldırma ve caydırıcılığı zayıflatma politikası olarak değerlendirilebilir.