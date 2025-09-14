Avrupa'da Rusya alarmı! Ülkeler bir bir önlem alıyor

Bulgaristan, NATO’nun güneydoğu kanadını güçlendirme çerçevesinde hava sahasını özellikle kuzeydoğuda daha sıkı korumaya aldı.

Başbakan Rosen Zhelyazkov, ülkelerinin durumu yakından izlediğini ve sivil havacılığın güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Zhelyazkov, Bulgaristan’ın Karadeniz bölgesindeki potansiyel risklere karşı uyanık olduğunu vurguladı ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz’deki yoğun hava trafiği nedeniyle dikkatli davranacağını düşündüğünü söyledi.

Başbakan, Sofya’nın izlemenin NATO taahhütleri kapsamında olduğunu ve bir durum ortaya çıkarsa cevap vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca, son dönemdeki Rus drone faaliyetlerini “ittifakın hazır olup olmadığını test etmeye yönelik provokasyonlar” olarak nitelendirdi ve “Saldırgan nitelikte olmasalar da her provokasyona uygun şekilde karşılık verilmelidir” dedi.

DÜN AKŞAM YAŞANAN GERGİNLİK

Romanya, hava sahasına giren Rus insansız hava aracını (İHA) engellemek için F-16 savaş uçaklarını havalandırdı.

Öte yandan Polonya da Ukrayna sınırındaki drone saldırısı riskine karşı kendi ve müttefik uçaklarını devreye soktu, önlem olarak ise Lublin Havalimanı’nı uçuş trafiğine kapattı.