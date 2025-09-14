Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa'da Rusya alarmı! Ülkeler bir bir önlem alıyor

Avrupa'da Rusya alarmı! Ülkeler bir bir önlem alıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avrupa&#039;da Rusya alarmı! Ülkeler bir bir önlem alıyor
Rusya, Ukrayna, Drone, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna arasındaki kanlı savaş tüm şiddetiyle sürerken Avrupa'da Polonya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelere kadar uzanan dron tehdidi nedeniyle yüksek alarm durumuna geçilmeye başlandı. Bulgaristan Başbakanı Zhelyazkov, Bulgaristan’ın Karadeniz bölgesindeki potansiyel risklere karşı uyanık olduğunu vurguladı

Bulgaristan, NATO’nun güneydoğu kanadını güçlendirme çerçevesinde hava sahasını özellikle kuzeydoğuda daha sıkı korumaya aldı.

Başbakan Rosen Zhelyazkov, ülkelerinin durumu yakından izlediğini ve sivil havacılığın güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Zhelyazkov, Bulgaristan’ın Karadeniz bölgesindeki potansiyel risklere karşı uyanık olduğunu vurguladı ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz’deki yoğun hava trafiği nedeniyle dikkatli davranacağını düşündüğünü söyledi.

Avrupa'da Rusya alarmı! Ülkeler bir bir önlem alıyor - 1. Resim

Başbakan, Sofya’nın izlemenin NATO taahhütleri kapsamında olduğunu ve bir durum ortaya çıkarsa cevap vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca, son dönemdeki Rus drone faaliyetlerini “ittifakın hazır olup olmadığını test etmeye yönelik provokasyonlar” olarak nitelendirdi ve “Saldırgan nitelikte olmasalar da her provokasyona uygun şekilde karşılık verilmelidir” dedi.

Avrupa'da Rusya alarmı! Ülkeler bir bir önlem alıyor - 2. Resim

DÜN AKŞAM YAŞANAN GERGİNLİK

Romanya, hava sahasına giren Rus insansız hava aracını (İHA) engellemek için F-16 savaş uçaklarını havalandırdı. 

Öte yandan Polonya da Ukrayna sınırındaki drone saldırısı riskine karşı kendi ve müttefik uçaklarını devreye soktu, önlem olarak ise Lublin Havalimanı’nı uçuş trafiğine kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

"Ceset kokusu geliyor" ihbarına geldiler! Gerçek bambaşka çıktıTaşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı! Bulaşık makinesini açan ekipler şaşkına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan'ın işgal hayaline Türkiye'den tokat gibi cevap: İki ulus arasında düşmanlık tohumu ekme! - DünyaYunanistan'ın işgal hayali yeniden hortladıHindistan'da şiddetli deprem: 5.8 ile sarsıldılar - DünyaHindistan'da şiddetli deprem: 5.8 ile sarsıldılarSosyal medya yıkılıyor: Mustafa Efe Ünsal gerçekten İsrail ordusuna mı katıldı? Belgeler ortalığı karıştırdı! - DünyaÜnsal İsrail ordusuna mı katıldı?Yıllardır süren gerginlik Türkiye’nin arabuluculuğuyla bitti! Libya’da tarihi anlaşma - DünyaLibya’da tarihi uzlaşı: Türkiye arabulucu olduRusya’da peş peşe tren kazası: 15 vagon raydan çıktı, sabotaj şüphesi artıyor - DünyaRusya'da peş peşe tren kazası:15 vagon raydan çıktıDeyrizor kaynıyor: Arap aşiretleri ile YPG çatıştı, çok sayıda ölü var! - DünyaArap aşiretleri ile YPG çatıştı, çok sayıda ölü var!
Sonraki Haber Yükleniyor...