Bulgaristan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Bulgaristan vizesi nasıl alınır, gerekli evraklar neler?

Avrupa Komisyonu’nun aldığı karara göre, daha önce Schengen vizesi almış ve bu vizeleri kurallara uygun biçimde kullanmış Türk vatandaşları, artık kademeli olarak çok girişli ve uzun süreli vizeler alabilecek. Bulgaristan da aynı şekilde bu kurala uygun şekilde Türk vatandaşlarına vize verecek ülkeler arasında yer alıyor. Peki, Bulgaristan vizesi nasıl alınır, gerekli evraklar neler?

BULGARİSTAN VİZESİ NASIL ALINIR?

Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vize başvuruları yetkili vize merkezleri veya Bulgaristan Konsolosluğu tarafından kabul edilmektedir.

Kısa süreli seyahatler için C tipi vize, uzun süreli oturum veya çalışma için D tipi vize başvurusu yapılması gerekir.

C tipi vizeler turistik, ticari veya aile ziyareti amaçlı düzenlenirken D tipi vizeler doğrudan konsolosluk üzerinden alınır.

BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Vize başvurusunda bulunacak kişilerin teslim etmesi gereken belgeler arasında pasaport, biyometrik fotoğraf, doldurulmuş başvuru formu, seyahat sağlık sigortası, konaklama ve ulaşım belgeleri, banka hesap dökümleri ve gelir durumunu gösteren evraklar yer almaktadır.

Ayrıca SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu, öğrenci belgesi veya iş yeri yazısı gibi kişisel ve mesleki durumunuzu kanıtlayan belgeler de istenmektedir. 18 yaş altındaki başvurular için noter onaylı muvafakatname gereklidir.

BULGARİSTAN'DAN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE KOLAYLIĞI!

Avrupa Birliği Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, Türk vatandaşlarına Schengen vizesinde kademeli kolaylık sağlanmaya başlandı.

Daha önce Schengen vizesi alıp sorunsuz kullanan Türk vatandaşları, Bulgaristan üzerinden yaptıkları başvurularda aşamalı olarak 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl süreli çok girişli vizelerden yararlanabilecek.

Yeni uygulama yalnızca Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşlarını kapsarken, yabancı uyruklular ve tır şoförleri bu düzenlemeden faydalanamayacak.