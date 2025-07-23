Bulgaristan’dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Süreler uzatılıyor

Bulgaristan, Türk vatandaşları için vize başvurularında devrim niteliğinde bir adım attı! 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, artık Türkiye’den başvuranlara 1, 3 ve 5 yıla kadar çok girişli turist vizeleri verilebilecek. Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, "Vize uygulamasında kolaylık sağladık, bu Türkiye ile ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımdır" dedi. Yeni sistemde, geçmiş başvurularında ihlali bulunmayan Türk vatandaşlarına uzun süreli vize alma yolu açıldı.

Bulgaristan hükümeti, Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasına önemli kolaylıklar getirdi. Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte vize sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Bakan Borşoş, hükümet oturumunun ardından yayımladığı görüntülü mesajda,"15 Temmuz tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına turist vizesi verme konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini bildirmekten memnuniyet duyarım" dedi.

5 YILA KADAR ÇOK GİRİŞLİ VİZE İMKANI

Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce uygulanan 3 ve 6 aylık vizelere ek olarak artık 1, 3 ve 5 yıllık vizelerin de verileceğini açıklayan Borşoş, uzun süreli vize alımında, geçmiş vize başvurularında herhangi bir ihlal olmaması şartının aranacağını belirtti.

Bakan, "Yeni uygulama, vize verilmesini tamamen kolaylaştıracak bir gelişmedir. Türkiye ile vize uygulamaları, özellikle turizm alanında bizim için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

TÜRK TURİST SAYISINDA %60 ARTIŞ

Borşoş, 2025'in ilk yarısında Bulgaristan'a gelen Türk turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında arttığını vurgulayarak, "Bu etkileyici bir artış. Türkiye'den gelen turistlerin sayısına baktığımızda ilişkilerimizin önemli bir hızla geliştiğini görüyoruz. Yıllardır uğraştığımız bir şey artık gerçeğe dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni uygulamanın özellikle turizm, ticaret ve ulaşım alanlarında iki ülke arasındaki etkileşimi kolaylaştırması bekleniyor.