Körfez’de Schengen dönemi başlıyor! Tek vizeyle 6 ülke gezilebilecek

Orta Doğu’da seyahat kuralları sil baştan değişiyor! Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa’daki Schengen sistemine benzer şekilde tek vizeyle altı ülkeye giriş izni sağlayacak yeni bir uygulama için düğmeye bastı. "GCC Grand Tours Visa" adı verilen bu dijital sistemle, turistler tek başvuruyla 6 ülkeyi birden gezebilecek. Yeni dönemin, 2025 sonu veya 2026 başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, yeni bir vize sistemi üzerinde uzlaşarak "Birleşik Turist Vizesi" (GCC Grand Tours Visa) uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sistem sayesinde bu altı ülke arasında, tıpkı Avrupa’daki Schengen vizesi örneğinde olduğu gibi, tek bir dijital vize başvurusuyla seyahat edilebilecek.

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UYGULAMA 2025 SONU VEYA 2026 BAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni vize sisteminin 2025 yılının sonlarına doğru ya da 2026 başlarında devreye alınması planlanıyor. Resmi onayı 2023 yılında verilen bu uygulama, Körfez ülkelerinde kısa süreli turistik ziyaretlerin yönetiminde önemli bir dönüşüm getirecek.

Yolcular, başvurularında tek ülke veya çoklu ülke seçeneği arasında tercih yapabilecek. Sistem yalnızca turizm, kısa süreli konaklama ve aile/arkadaş ziyaretleri için geçerli olacak. Çalışma veya uzun dönemli kalışlar bu kapsamın dışında tutulacak.

TÜM BAŞVURULAR ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK

Vize başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülecek. Yolcular, resmi çevrimiçi platform üzerinden başvuru yaparak geçerli pasaport, beyaz fon önünde çekilmiş biyometrik fotoğraf, konaklama bilgileri, seyahat sigortası, güncel banka ekstresi ve gidiş-dönüş bilet gibi belgeleri sisteme yükleyecek. Başvurunun onaylanması halinde vize, dijital olarak e-posta yoluyla iletilecek. Başvuru sahiplerinin, bu dijital vizenin çıktısını seyahatleri boyunca yanlarında taşımaları zorunlu olacak.

SCHENGEN BENZERİ SİSTEMDE HEDEF: TURİZMİ CANLANDIRMAK

Yeni vize sisteminin, her ülkeye ayrı ayrı vize alınması zorunluluğunu ortadan kaldırarak bölgeye gelen turistler için idari yükü azaltması bekleniyor. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Körfez ülkeleri arasında çok destinasyonlu seyahatlerin planlanması kolaylaşacak.

VİZE SÜRESİ VE ÜCRETLENDİRME HENÜZ NETLEŞMEDİ

Vizenin geçerlilik süresi henüz kesinleşmemiş olsa da, 30 ila 90 gün arası bir süre olması bekleniyor. Vize ücreti de henüz açıklanmadı. Ancak yetkililer, yeni sistemin hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunacağını belirtiyor.