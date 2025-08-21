Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye, İngiltere ile vize kolaylığı için masada! Yaşanan sıkıntılar belirlendi

Türkiye, İngiltere ile vize kolaylığı için masada! Yaşanan sıkıntılar belirlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye, İngiltere ile vize kolaylığı için masada! Yaşanan sıkıntılar belirlendi
Türkiye, İngiltere, Serbest Ticaret Anlaşması, Vize, Vize Kolaylığı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, İngiltere ile yürütülen Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) güncellenmesi müzakereleri kapsamında iş insanlarının en fazla şikâyet konusu yaptığı vize problemini gündeme getirecek.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Müzakerelerin ikinci turu eylül ayında Londra’da gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde Türkiye, Türk iş insanlarının İngiltere pazarına erişimi anlamında önemli bir engel olarak vize ve çalışma izni başvuru süreçlerinde yaşanan mevcut problemleri masaya yatıracak.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışmada İngiltere vizesi konusunda yaşanan sıkıntılar belirlendi. Özellikle, vize süreçlerinin şeffaf olması, başvuru prosedürlerinin kolaylaştırılması, vize için randevu alınamaması, yakın tarihli vize başvurularının yüksek ücrete tabi tutulması, vizenin kısa süreli verilmesi, gereksiz yük getiren belge talepleri, 2 günlük iş görüşmesi için bile tapu kaydı, şirket finansal tabloları gibi belgeler istenmesi ya da edinilmesi zor bilgilerin talep edilmesi, eksik belge/bilgi durumunda eksik tamamlama şansı verilmemesi gibi başlıklarda yaşanan sıkıntılar STA güncellenmesi müzakerelerinde masaya getirilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Komisyonda Öcalan ve Kürtçe konuşma krizi! Bu sefer Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fed tutanakları yayımlandı! Faiz indirimi olacak mı? - EkonomiFaiz indirimi olacak mı?KVKK’dan kritik uyarı: Borçlu yakınını arayana ceza kapıda! - EkonomiBorçlu yakınını arayana ceza kapıda!Borsada son 1 yılın en yükseği! BİST 100 rekora dayandı - EkonomiBorsada son 1 yılın en yükseği!Van'da dev güneş enerjisi santrali yatırımı: Yılda 450 milyon lira tasarruf sağlayacak! - EkonomiVan'da dev güneş enerjisi santrali yatırımıErdoğan-Nebati görüşmesinin perde arkası: Fırça değil ekonomi görüşmesi - Ekonomi"Fırça değil ekonomi görüşmesi"Memur zammında yeni gelişme! Memur-Sen sabah aldığı karardan vazgeçti: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız - EkonomiMemur-Sen karar değiştirdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...