Türkiye, İngiltere ile vize kolaylığı için masada! Yaşanan sıkıntılar belirlendi

HABER MERKEZİ / ANKARA - Müzakerelerin ikinci turu eylül ayında Londra’da gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde Türkiye, Türk iş insanlarının İngiltere pazarına erişimi anlamında önemli bir engel olarak vize ve çalışma izni başvuru süreçlerinde yaşanan mevcut problemleri masaya yatıracak.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışmada İngiltere vizesi konusunda yaşanan sıkıntılar belirlendi. Özellikle, vize süreçlerinin şeffaf olması, başvuru prosedürlerinin kolaylaştırılması, vize için randevu alınamaması, yakın tarihli vize başvurularının yüksek ücrete tabi tutulması, vizenin kısa süreli verilmesi, gereksiz yük getiren belge talepleri, 2 günlük iş görüşmesi için bile tapu kaydı, şirket finansal tabloları gibi belgeler istenmesi ya da edinilmesi zor bilgilerin talep edilmesi, eksik belge/bilgi durumunda eksik tamamlama şansı verilmemesi gibi başlıklarda yaşanan sıkıntılar STA güncellenmesi müzakerelerinde masaya getirilecek.



