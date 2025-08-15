Biyometrik sistemler bile aşılıyor! En büyük tehlike pasaportlarda

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Türkiye’de sahte belge, kimlik ve ehliyet düzenleyen organize suç grubuna yönelik yürütülen soruşturma devam ederken, özellikle sahte pasaport operasyonları dikkat çekiyor. Konuyu gazetemize değerlendiren Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, biyometrik sistemlerin sahteciliğe karşı güçlü bir güvenlik bariyeri oluşturduğunu ancak dolandırıcıların, bu engeli de aşabildiğini söyledi.

Kırık “Deepfake görüntüler, silikon parmak kalıpları ve 3D maskelerle biyometrik güvenlik aşılmaya çalışılıyor. NFC tabanlı sistemler ve yüz tanıma teknolojileri sahteciliği yüzde 80’e kadar azaltıyor, ancak eğitimli personel ve uluslararası iş birliği de şart” dedi.

Kırık “Gelişmiş yazılımlar, çip kopyalama cihazları ve yüksek kaliteli yazıcılarla pasaportların dijital bilgileri değiştirilebiliyor. RFID (Radyo Frekanlı ile Tanımlama) çipler kopyalanıp yeniden yazılarak belgeler neredeyse gerçeğinden ayırt edilemez hâle geliyor” diye konuştu.

2023 yılında 22,8 milyar dolar olan biyometrik pasaport pazarının, 2032 yılına kadar 46,5 milyar dolara çıkmasının beklendiğini söyleyen Kınık, bu nedenle çok katmanlı güvenlik tedbirlerinin ve teknolojinin sürekli güncellenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Hukukçu Emine Aslan da konunun ceza boyutunu değerlendirdi. Aslan, mevcut yasaların dijital sahteciliği kapsasa da, biyometrik verilerin kopyalanması veya yapay zekâ ile sahte kimlik üretilmesi gibi yeni yöntemlerde yetersiz kaldığını belirterek “Özellikle sınır kapılarında anlık doğrulama sistemleri, veri tabanı güvenliği ve uluslararası veri paylaşımı güçlendirilmelidir. Türkiye biyometrik çipli pasaporta geçti ancak Avrupa’daki e-Gate sistemleri, Interpol ve Europol ile veri entegrasyonu gibi adımlar eksik. Acilen uluslararası güvenlik ağlarına tam entegrasyon sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

8 YILA KADAR HAPİS

Aslan “TCK’nın 204. maddesine göre, resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen veya başkalarını aldatacak şekilde değiştiren kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır. Kamu görevlileri bu suçu işlediğinde ise ceza 3 yıldan 8 yıla kadar yükselir. Yargıtay’ın uygulamalarına göre, pasaport gibi ‘sahte olduğu sabit oluncaya kadar geçerli’ belgelerde ceza yarı oranında artırılır” dedi.