Suriye yeni ulusal logosunu tanıttı! Pasaporttan mühüre her şey değişecek

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ulusal yeniden inşa süreci kapsamında ülkenin ulusal logosu yenilendi. Başkent Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tanıtılan yeni logoda, 14 tüylü kanatlı şahin ile Suriye illeri temsil edilirken, kalkan üzerindeki yıldız sayısı ikiye üçe çıkarıldı; buğday başakları ise logodan çıkarıldı. Ülkedeki tüm resmi belgeler, kimlikler ve pasaportlar yeni logoyla güncellenecek.

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden inşa sürecinde ülkenin ulusal logosu yenilendi. Başkent Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen programla ülkenin yeni ulusal logosu tanıtılarak kamuoyuna sunuldu.

BÜTÜN RESMİ BELGELER YENİ ULUSAL LOGO İLE DEĞİŞTİRİLECEK

Suriye'de tüm devlet kurumlarına ait sembol, mühür, resmi belgeler ile kimlik kartı ve pasaportlar yeni ulusal logo ile değiştirilecek.

YENİ LOGODA NELER VAR?

Yeni logoda, Suriye illerini temsilen 14 tüylü kanatlı şahin yer alıyor. Ayrıca şahin kalkanındaki 2 yıldız da 3'e çıkarıldı. Eski ulusal logoda yer alan ve tarımsal karakteri simgeleyen 2 buğday başağı da kaldırıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkenin ulusal logo tanıtım programındaki konuşmasında, şunları söyledi:

"Tarihi inceleyen herkes Şam'ın dünya hikayesinin başlangıcı ve sonu olduğunu görecektir ve devrik rejim döneminde yaşadıklarımızın Şam tarihindeki en aşağılayıcı dönem olduğunu anlayacaktır."

"ULUSAL LOGO, BÖLÜNMEYİ VE PARÇALANMAYI KABUL ETMEYEN BİRLEŞİK SURİYE'Yİ İFADE EDİYOR"

"Bugün ortaya koyduğumuz ulusal logo, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen, birleşik bir Suriye'yi ifade ediyor." diyen Şara, yeni ulusal logonun inşasına katkıda bulunan tüm Suriyelilere teşekkür etti.

Öte yandan, tanıtımı yapılan yeni ulusal logo ülke genelinde coşkuyla kutlandı.