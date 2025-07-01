Tel Aviv basını Ahmed Şara'ya suikast senaryosu yazdı, Suriye ‘yalan’ dedi!

Jerusalem Post’un ortaya attığı suikast iddiası Şam’ı ayağa kaldırdı. Tel Aviv basınının Ahmed Şara’ya yönelik saldırı planı haberine Suriye yönetimi anında cevap verdi.

İsrail merkezli Jerusalem Post ve Lübnan merkezli LBCI televizyonu,Türkiye ve Suriye güvenlik birimlerinin Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'ya yönelik bir suikast girişimini engellediğini öne sürdü. Habere göre, DEAŞ bağlantılı bir hücre Haziran başında Dera bölgesinde Şara'yı hedef almaya çalıştı.

DEAŞ HÜCRESİNİN PLANI ORTAYA ÇIKTI

LBCI'nin haberine göre DEAŞ'a bağlı bir hücre, Ahmed Şara'nın Haziran ayı başındaki Dera ziyareti sırasında saldırı düzenlemeyi planladı. Haberde, hücre liderinin Şara'nın ziyaretinden bir gün önce Suriye güvenlik güçlerince yakalandığı bilgisi yer aldı.

"DEAŞ, Şara'yı cihada sırtını dönmekle suçlayarak, Hay'at Tahrir el-Şam'dan kopan savaşçıları saflarına katmaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

SURİYE ENFORMASYON BAKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Ancak Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Enformasyon Bakanlığı kaynaklı açıklamada bu iddiaları reddetti. SANA'nın X hesabında yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Şara'ya Dera'da suikast girişimi Suriye Arap Ordusu ve MİT'in de desteğiyle engellendi şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasında iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

ABD'DEN ŞARA İÇİN "HAYATINDAN ENDİŞELİYİZ" AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Haziran ayı başlarında yaptığı açıklamada Washington'un Şara'nın hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Barrack, Ahmed Şara'nın geçmişte El Kaide bağlantılı olduğunu ancak iktidara geldikten sonra Batı ile yakınlaşma çabası yürüttüğünü belirtti.

DAHA ÖNCE DE SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİALARI

Haziran ayı başında Lübnanlı başka bir yayın organı, Suriyeli eski bir isyancı liderin Mart ve Haziran aylarında iki ayrı suikast girişiminden kurtulduğunu iddia etmişti.