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ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırıyor! Trump kararnameye imza atacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD Suriye&#039;ye yaptırımları kaldırıyor! Trump kararnameye imza atacak
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yaptırımları sona erdirecek bir kararnameye imza atacağını duyurdu.

ABD, Esad rejiminin yıkılmasıyla yeni dönemin başladığı Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün öğleden sonra ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldıran bir yürütme emri imzalayacağı duyuruldu.

TRUMP SURİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "Başkan Trump, bu öğleden sonra Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarını kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalayacak. Bu, Başkan'ın bölgede barış ve istikrarı teşvik etmek için yerine getirdiği bir sözdür" dedi.

ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırıyor! Trump kararnameye imza atacak - 1. Resim

Kararnameye ilişkin konuşan Leavitt, "Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, eski Devlet Başkanı (Beşşar) Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Orta Doğu gezisi sırasında Suriye'nin yeni lideriyle görüştüğünü ve yaptırımların kaldırılması konusunda söz verdiğini dile getiren Leavitt, Başkan'ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump, Mayıs ayında, ülkenin yıkıcı bir iç savaştan sonra yeniden inşasına yardımcı olmak amacıyla alınan önlemler kapsamında Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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