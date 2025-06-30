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ABD'de yangına müdahale eden itfaiyecilere ateş açıldı! 2 personel öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;de yangına müdahale eden itfaiyecilere ateş açıldı! 2 personel öldü
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de çalı yangınına müdahale eden itfaiyecilere ateş açıldı, 2 personel hayatını kaybetti. Ekiplere pusu kurduğu düşünülen zanlı ise silahla öldürüldü.

ABD'nin Idaho eyaletinin kuzeyindeki Coeur d'Alene kentinde bulunan Canfield Dağı'ndaki tabiat parkında henüz belirlenemeyen nedenle çalı yangını çıktı. Yangın, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının bulunduğu yaklaşık 25 dönümlük ağaçlık bölgeye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ve yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, kimliği belirsiz 1 kişi tarafından silahla ateş açıldı. İtfaiye ekiplerine pusu kurulduğu şüphesiyle yerel polis güçleri de yangın bölgesine sevk edildi.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Idaho Valisi Brad Little, açıklamasında, Idaho'da bir yangına müdahale ederken kahraman itfaiyecilerin saldırıya uğradığını belirterek, ilçe sakinlerine bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı.

FBI VE SWAT SEVK EDİLDİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olay yerinde emniyet birimlerinin ateş altında olduğuna yönelik bilgilendirildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile SWAT güçleri de destek amacıyla bölgeye sevk edildi.

Kootenai İlçesi Şerifi Robert Norris, operasyon sonrası, yanında ateşli silah bulunan 1 kişinin dağ bölgesinde ölü ele geçirildiğini ifade etti.

Olayda 2 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği, 1 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

ABC News haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturmada "yangının kasıtlı olarak çıkarılmış" olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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