Rusya'dan ABD'ye şaşırtan telefon! KGB ve CIA arasında istihbarat işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Haziran 2025 17:44 - Güncelleme: 29 Haziran 2025 18:00 - Güncelleme:

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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe ile yaptığı görüşme sonucunda Rusya ve ABD'nin iletişimde kalma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İlgili Haber ABD ve AB’den Rusya’ya yeni yaptırım bombası! 18. paket yolda RUSYA VE ABD GÖRÜŞME KONUSUNDA MUTABIK KALDI Narişkin yaptığı açıklamada, "ABD’li mevkidaşımla bir telefon görüşmesi yaptım ve birbirimizi istediğimiz zaman arayarak ilgilendiğimiz meseleleri görüşme konusunda mutabık kaldık" dedi. İlgili Haber Bakü’den Moskova hattında ipler geriliyor! Rusya’nın tüm etkinlikleri yasaklandı Rus medyasına göre, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin'in CIA başkanıyla bilinen son görüşmesi Mart ayında gerçekleşmişti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak