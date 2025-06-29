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Rusya'dan ABD'ye şaşırtan telefon! KGB ve CIA arasında istihbarat işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rusya&#039;dan ABD&#039;ye şaşırtan telefon! KGB ve CIA arasında istihbarat işbirliği
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe ile yaptığı görüşme sonucunda Rusya ve ABD'nin iletişimde kalma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA VE ABD GÖRÜŞME KONUSUNDA MUTABIK KALDI

Narişkin yaptığı açıklamada, "ABD’li mevkidaşımla bir telefon görüşmesi yaptım ve birbirimizi istediğimiz zaman arayarak ilgilendiğimiz meseleleri görüşme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Rus medyasına göre, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin'in CIA başkanıyla bilinen son görüşmesi Mart ayında gerçekleşmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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