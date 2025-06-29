Rusya'dan ABD'ye şaşırtan telefon! KGB ve CIA arasında istihbarat işbirliği
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe ile yaptığı görüşme sonucunda Rusya ve ABD'nin iletişimde kalma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
RUSYA VE ABD GÖRÜŞME KONUSUNDA MUTABIK KALDI
Narişkin yaptığı açıklamada, "ABD’li mevkidaşımla bir telefon görüşmesi yaptım ve birbirimizi istediğimiz zaman arayarak ilgilendiğimiz meseleleri görüşme konusunda mutabık kaldık" dedi.
Rus medyasına göre, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin'in CIA başkanıyla bilinen son görüşmesi Mart ayında gerçekleşmişti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak