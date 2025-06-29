ABD ve AB’den Rusya’ya yeni yaptırım bombası! 18. paket yolda

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım planını hazırladı. Yaklaşık 100 hedefin yer aldığı pakette, Kremlin’in finans, savunma ve enerji sektörlerindeki önemli kurum ve şirketleri yeniden vuracak kısıtlamalar öngörülüyor.

ABD Senatörü Lindsey Graham, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar içeren bir yasa tasarısının geçmesi gerektiğini söyledi. ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar için koordinasyonu artırıyor.

İLK OLARAK GRAHAM DUYURDU

ABD Senatörü Graham, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar öngören bir yasa tasarısını geçirmenin zamanının geldiğini belirtti. Ayrıca Graham, Ukrayna'yı desteklemeyen Rusya'nın ticari ortaklarına yüzde 500'e varan vergi uygulanabileceğini aktardı.

Söz konusu tasarının Temmuz ayında karara bağlanması bekleniliyor.

AB VE ABD'DEN YAPTIRIM KOORDİNASYONU

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Senatör Graham ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar konusunda AB ve ABD arasındaki iş birliğini güçlendirme kararı alındı.

Von der Leyen, "Kremlin'in başka hiçbir şeyi anlamadığı gibi baskı işe yarıyor" dedi ve ateşkes ile diplomatik çabalara duyulan ihtiyacı vurguladı.

YENİ YAPTIRIM PAKETİ HAZIRLANIYOR

Avrupa Komisyonu, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmayı, Kuzey Akım altyapısını ve bankacılık sektörünü hedef almayı ve ham petrol fiyat tavanını düşürmeyi içeren 18. yaptırım paketini hazırlıyor.

Von der Leyen, ABD'nin önlemleriyle birlikte bu adımların yaptırımların ortak etkisini artıracağını belirtti.

TRUMP'IN RUSYA PAYLAŞIMINA İLİŞKİN SAHTE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ DOLAŞIMA GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın TruthSocial hesabından yapıldığı iddia edilen ve Rusya ile ilgili "büyük haberler" vaat eden bir paylaşımın sahte ekran görüntüsü internette yayılmaya başladı.

"BÜYÜK HABERLER" MESAJI GERÇEK DEĞİL

Söz konusu ekran görüntüsünde Trump'ın Rusya hakkında önemli bir duyuru yapacağına dair ifadeler yer aldı.

Ancak paylaşımların, Trump'ın resmi hesabından yapılmadığı ve ekran görüntüsünün sahte olduğu belirtildi.