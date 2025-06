Trump’ı çileden çıkaracak hamle! Donetsk’teki Lityum Sahası Moskova’nın Kontrolünde!

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde ABD ile Ukrayna arasında yapılan kritik maden anlaşmasının merkezinde yer alan stratejik bir lityum yatağının kontrolünü ele geçirdi.

Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip bir lityum yatağının kontrolünü ele geçirdi. The New York Times’ın haberine göre, ABD ile Ukrayna arasında yakın zamanda imzalanan kritik maden anlaşması kapsamında değerlendirilen bu saha, Kiev’in Washington’a sunabileceği en değerli kaynaklardan biri olarak görülüyordu.

İlgili Haber Trump ve Zelenskiy 'maden anlaşması'nın ardından görüştü!

ŞEVÇENKO KÖYÜ YAKINLARINDAKİ YATAK RUSYA'NIN ELİNDE

Donetsk’in batısındaki Şevçenko köyü yakınında bulunan yaklaşık 40 hektarlık alanın, Rusya’nın son haftalardaki yaz taarruzları kapsamında ele geçirildiği bildirildi. Savaş alanı haritalarını inceleyen bağımsız gruplar, Rus birliklerinin bölgedeki ilerlemesini doğruladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre bu maden sahası, elektrikli araç pilleri gibi ileri teknoloji uygulamaları için kritik olan yüksek kaliteli lityum konsantrasyonuna sahip. Endüstri analistleri, Şevçenko yatağını Ukrayna’nın en değerli maden alanlarından biri olarak tanımlıyor.

Kuzeybatı Ukrayna'nın Zhytomyr bölgesinde titanyum cevheri rafine ediliyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini işgal etmesi, birçok kritik maden yatağını halihazırda kontrol ettiği anlamına geliyor.

ABD-UKRAYNA KAYNAK ANLAŞMASINA GÖLGE DÜŞTÜ

Amerika Birleşik Devletleri, Çin’e olan tedarik bağımlılığını azaltmak amacıyla Ukrayna'nın zengin maden kaynaklarına erişimi hedefleyen bir anlaşmayı Mayıs ayında imzalamıştı. Anlaşma, Ukrayna’da maden çıkarma projelerine yatırım yapma önceliği sağlayacak ortak bir ABD-Ukrayna fonu kurulmasını öngörüyordu.

Ancak Rus güçlerinin Shevchenko yatağını ele geçirmesi, bu anlaşmanın önünde ciddi bir engel oluşturdu. ABD’li şirket Critical Metals Corp’un, bu alanın işletme lisansına sahip olduğu biliniyor. Şirket yöneticisi Mykhailo Zhernov, "Rus birlikleri daha fazla ilerlerse daha çok maden yatağı kontrol altına alınır. Bu anlaşma için bir sorun" dedi.

KİEV YÖNETİMİ SESSİZ

Anlaşmayı Ukrayna adına imzalayan Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko, Rusya’nın eline geçen ilk yatak olan bu sahayla ilgili yorum yapmayı reddetti. Ukraynalı yetkililer ise daha önce ABD’ye, rezervlerin kontrolünü korumanın Washington’un ekonomik çıkarına olduğunu savunarak ek askeri destek çağrısı yapmıştı.

Ancak ABD yönetimi, mineral anlaşmasını doğrudan askeri yardıma bağlamayı reddetti.

RUSYA'NIN MADEN HEDEFLERİ

Donetsk bölgesinde Rusya tarafından atanan yetkili Vladimir Ezhikov, devlet nükleer devi Rosatom’un madencilik bölümü aracılığıyla Shevchenko yatağına ilgi gösterildiğini doğruladı. Kremlin’e bağlı medya organlarına yaptığı açıklamada, "Bu yatağın gelecekte ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlıyoruz" dedi.

KRİTİK MİNERALLER İÇİN SAVAŞ

Institute for the Study of War tarafından hazırlanan savaş haritalarına göre, Rusya'nın Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini işgal etmesi titanyum, manganez ve diğer kritik minerallerin önemli bir kısmını kontrol altında tuttuğunu gösteriyor.

Rus kuvvetleri doğuda ilerledikçe, titanyum ve uranyum gibi diğer maden rezervlerine de daha fazla yaklaşıyor.

UKRAYNA'NIN MADEN ZENGİNLİĞİ TEHLİKEDE

Ukrayna'nın orta kesimlerinde halen geliştirmeye açık iki büyük lityum rezervi daha bulunduğu belirtiliyor. Ancak Shevchenko yatağı, özellikle spodümen içerikli cevherinin yüksek lityum kalitesiyle dikkat çekiyor.

Analistler, bu sahaların kontrolünün savaşın ekonomik boyutunu daha da karmaşık hale getirdiğini ve Ukrayna’nın ABD ile yaptığı anlaşmalara zarar verme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.