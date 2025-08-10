Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde!

Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AİN platformunun sevilen dizisi Modern Kadın, yayınlandığı ilk andan itibaren izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Başrolünde İrem Sak’ın yer aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve güncel konuları işleyen senaryosuyla dikkat çekiyor. Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi soruları gündemde yerini aldı.

Modern Kadın 20 Haziran 2025 tarihinde iki bölümle izleyicilerle buluştu ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. İlk sezonu bitirmek üzere olan dizinin geleceği ise merak konusu oldu. Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi?

Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde! - 1. Resim

MODERN KADIN BİTTİ Mİ?

GAİN platformunun sevilen dizisi Modern Kadın 10. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. İlk sezonun tamamlanmasıyla dizinin yayın süreci sona ermiş olacak ancak dizinin tamamen bitip bitmediği konusunda henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Sezon finali sonrası ikinci sezonun gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde! - 2. Resim

MODERN KADIN 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Modern Kadın dizisinin 10. bölümü 15 Ağustos 2025 Cuma günü izleyicilerle buluşacak. 10. bölüm, dizinin ilk sezonunun finali olacak.

Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde! - 3. Resim

MODERN KADIN KAÇ BÖLÜM?

Dizinin ilk sezonu toplam 10 bölüm olarak planlandı. Yayınlanan bölümlerle birlikte bu sezon tamamlanacak. Bölümler her hafta Cuma günleri yayınlanıyor.

Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde! - 4. Resim

MODERN KADIN YENİ SEZON GELECEK Mİ?

Şimdilik dizinin ikinci sezonuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yüksek izlenme oranları ve sosyal medyadaki olumlu geri dönüşler, yeni sezon konusunda ihtimalleri artırdı. Yapımcılar ve platform, izleyici taleplerine göre karar verecek.

Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde! - 5. Resim

MODERN KADIN 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

İkinci sezonun çıkış tarihi hakkında açıklama gelmedi. Resmi duyuru yapılmadığından, ikinci sezonun ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor.

Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde! - 6. Resim

MODERN KADIN OYUNCULARI KİM?

Modern Kadın dizisinin oyuncu kadrosunda başrol oyuncusu İrem Sak yer alıyor.

Kubilay Aka, Hatice Aslan, Gözde Kaya, Hakan Salınmış, Özlem Tokaslan ve Su Sanad gibi isimler dizide yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye sürecine start vermişti! Bahçeli yıl sonunu işaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta? - HaberlerPerseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta?Bodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Ali Özer yönetecek - HaberlerBodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Ali Özer yönetecekDoğacan Taşpınar neden öldü, kimdir, evli mi? Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti - HaberlerDoğacan Taşpınar neden öldü, kimdir, evli mi? Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybettiMuhtemel ilk 11 belli oldu! Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerMuhtemel ilk 11 belli oldu! Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? YKS üniversite tercihlerinde OBP'nin etkisi gündemde - HaberlerTercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? YKS üniversite tercihlerinde OBP'nin etkisi gündemdeNeom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi! - HaberlerNeom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...