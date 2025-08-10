Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde!

Modern Kadın 20 Haziran 2025 tarihinde iki bölümle izleyicilerle buluştu ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. İlk sezonu bitirmek üzere olan dizinin geleceği ise merak konusu oldu. Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi?

MODERN KADIN BİTTİ Mİ?

GAİN platformunun sevilen dizisi Modern Kadın 10. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. İlk sezonun tamamlanmasıyla dizinin yayın süreci sona ermiş olacak ancak dizinin tamamen bitip bitmediği konusunda henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Sezon finali sonrası ikinci sezonun gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

MODERN KADIN 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Modern Kadın dizisinin 10. bölümü 15 Ağustos 2025 Cuma günü izleyicilerle buluşacak. 10. bölüm, dizinin ilk sezonunun finali olacak.

MODERN KADIN KAÇ BÖLÜM?

Dizinin ilk sezonu toplam 10 bölüm olarak planlandı. Yayınlanan bölümlerle birlikte bu sezon tamamlanacak. Bölümler her hafta Cuma günleri yayınlanıyor.

MODERN KADIN YENİ SEZON GELECEK Mİ?

Şimdilik dizinin ikinci sezonuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yüksek izlenme oranları ve sosyal medyadaki olumlu geri dönüşler, yeni sezon konusunda ihtimalleri artırdı. Yapımcılar ve platform, izleyici taleplerine göre karar verecek.

MODERN KADIN 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

İkinci sezonun çıkış tarihi hakkında açıklama gelmedi. Resmi duyuru yapılmadığından, ikinci sezonun ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor.

MODERN KADIN OYUNCULARI KİM?

Modern Kadın dizisinin oyuncu kadrosunda başrol oyuncusu İrem Sak yer alıyor.

Kubilay Aka, Hatice Aslan, Gözde Kaya, Hakan Salınmış, Özlem Tokaslan ve Su Sanad gibi isimler dizide yer alıyor.