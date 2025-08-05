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Modern Kadın dizisi ne zaman, nerede çekildi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Modern Kadın dizisi ne zaman, nerede çekildi?
Haziran, GAİN, İrem Sak, İstanbul, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İrem Sak'ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı Modern Kadın dizisi, 20 Haziran 2025'te GAİN platformunda izleyiciyle buluştu. Diziden sahneler her yeni bölüm sonrası çok konuşulurken sosyal medyada Modern Kadın dizisi çekim yılı gündeme geldi. Ardından izleyiciler Modern Kadın dizisi ne zaman, nerede çekildi araştırmaya başladı.

GAİN’in iddialı yapımlarından “Modern Kadın”, İrem Sak’ın kaleminden çıkan senaryosu ve etkileyici performansıyla izleyicileri ekran başına topluyor. 

Pınar’ın İstanbul’daki hayat mücadelesini konu alan dizi sosyal medya platformlarında en çok konuşulan yapım olurken çekim yılı hayranları şaşırttı. 

MODERN KADIN DİZİSİ NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Modern Kadın dizisinin çekimleri, 2021 yılının ağustos ayında başladı ve aynı yıl içinde tamamlandı. Ancak proje, yayın platformu belirlenemediği için daha geç bir tarihte yayınlandı. 

2023 yılında Cannes’daki MIPCOM fuarında tanıtıldı ve GAİN platformuyla anlaşma sağlanarak 20 Haziran 2025’te izleyiciyle buluştu. 

İrem Sak’ın hem senarist hem başrol olarak yer aldığı projenin yapımcılığını TIMS&B Productions üstlendi.

Modern Kadın dizisi ne zaman, nerede çekildi? - 1. Resim

MODERN KADIN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi, İstanbul’un modern ve hareketli atmosferini yansıtmak için şehrin farklı noktalarında gerçekleşti. Pınar’ın iş hayatı ve sosyal çevresini anlatan sahneler, İstanbul’un iş merkezleri, kafeler, sokaklar ve modern hayat alanlarında çekildi.

Özellikle Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi semtler, çekim mekanları olarak öne çıktı. 

Modern Kadın dizisi ne zaman, nerede çekildi? - 2. Resim

MODERN KADIN DİZİSİ KAÇ BÖLÜM, KONUSU NE?

Modern Kadın dizisi, toplam 10 bölümden oluşan tek bir sezonla izleyici karşısına çıktı. Her biri yaklaşık 30-40 dakika süren bölümler, her cuma saat 00.00’da GAİN platformunda yayınlanıyor. 

Dizi, geleneksel bir aileden gelen 35 yaşındaki Pınar’ın İstanbul’da kendi ayakları üzerinde durma çabasını anlatıyor. Bir gıda firmasında marka müdür yardımcısı olan Pınar, dışarıdan güçlü görünse de iç dünyasında özel hayatı, terfi mücadelesi ve kimliğiyle çatışırken modern hayatın çelişkileriyle yüzleşiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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