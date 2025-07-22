Modern Kadın 1. sezon bitti mi? Modern Kadın 8.bölüm yayın tarihi merak konusu oldu

GAİN platformunun sevilen dizisi Modern Kadın, 1.sezonuyla izleyicisinden tam not aldı. Başrolde İrem Sak'ın yer aldığı dizide Modern Kadın 1. sezon bitti mi? sorusu araştırılmaya başladı.

Şehir hayatının koşuşturmasından özel hayatıyla ilgilenmeye fırsat bulamayan bir kadını ele alan dizinin başrolünde ünlü oyuncu İrem Sak yer alıyor.

Kendi ayakları üzerinde duran bekar bir kadının yalnızlığını ekranlara getiren Modern Kadın dizisinde 8. bölüm çıkış tarihi araştırılıyor. İzleyiciler, Modern Kadın 1. sezon bitti mi? ? sorularına cevap aramaya başladı.

MODERN KADIN 1. SEZON BİTTİ Mİ?

Modern Kadın 1. sezonu bitmedi, yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. GAİN'de yayınlanan Modern Kadın dizisi 1.sezon toplamda 10 bölümden oluşmaktadır.

Şu an için Modern Kadın dizisinin yeni bölümleri ekrana gelmeye devam ediyor. Dizi 10.bölümün ardından yayın hayatına son verecektir.

MODERN KADIN 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

Modern Kadın 8.bölümü 1 Ağustos'ya yayınlanacaktır. Bugün itibarıyla Modern Kadın dizisinin 8. bölümüne 10 gün kaldı.

Şehirli bir kadının aşk, kariyer ve kimlik arayışını mizahi yoldan anlatan dizide 1.sezon toplam 10 bölüm sürecektir. Modern Kadın 1. sezon 9. bölüm 1 Ağustos 2025'te GAİN ekranlarında olacak.

MODERN KADIN NEREDEN İZLENİR?

Modern Kadın televizyon ekranlarında yayınlanmamaktadır. Dizi yalnızca GAİN platformu üzerinden izlenir.

Modern Kadın dizisinin tüm bölümlerine erişmek için GAİN'in internet adresi üzerinden ya da mobil uygulamasından üye olarak kolayca erişim sağlayabilirsiniz.