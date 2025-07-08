Modern Kadın 5. bölüm ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak? GAİN’in yeni dizisi ilgiyle karşılandı!

GAİN platformunun büyük ilgi gören orijinal dizisi Modern Kadın, yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Başrolünde İrem Sak’ın yer aldığı yapım, sadece senaryosuyla değil, aynı zamanda güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Modern Kadın 5. bölüm ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak merak ediliyor.

GAİN orijinal yapımları arasında yer alan Modern Kadın 20 Haziran 2025 tarihinde ilk iki bölümüyle yayına girdi. Her hafta cuma günleri izleyicisiyle buluşan dizinin yeni bölümleri büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Modern Kadın 5. bölüm ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak?

MODERN KADIN 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

GAİN’in dikkat çeken orijinal yapımı Modern Kadın izleyiciyle ilk kez 20 Haziran 2025’te buluştu. Başrolünde İrem Sak’ın yer aldığı dizi, aynı gün yayımlanan iki bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

En son 4. bölümü 4 Temmuz 2025 Cuma günü izleyicilere sunulan dizinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Merakla beklenen Modern Kadın 5. bölüm 11 Temmuz 2025 Cuma günü GAİN platformunda yayınlanacak.

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MODERN KADIN KAÇ BÖLÜM YAYINLANACAK?

Yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada gündem olan Modern Kadın dizisi için GAİN tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 10 bölüm olarak planlandı.

Her hafta cuma günleri bir bölümün ekrana gelmesiyle birlikte dizinin sezon finalinin Ağustos sonu gibi yapılması bekleniyor.

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MODERN KADIN OYUNCULARI KİMLER?

İrem Sak

Kubilay Aka

Hatice Aslan

Gözde Kaya

Hakan Salınmış

Özlem Tokaslan

Su Sanad