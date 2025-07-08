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Stranger Things 5. sezon ne zaman? Yeni sezon için geri sayım başladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Stranger Things 5. sezon ne zaman? Yeni sezon için geri sayım başladı!
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Netflix’in dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan popüler dizisi Stranger Things, beşinci ve son sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen yeni sezon, 2025 yılının sonunda izleyiciyle buluşacak. Stranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm olacak, oyuncular kimler merak ediliyor.

Stranger Things’in önceki sezonlarında birçok bölümün yönetmenliğini üstlenen Shawn Levy, bu sezonda da geri dönecek. Bu sezonun dördüncü bölümü “Sorcerer” Frank Darabont tarafından yönetilecek. Levy’nin hangi bölümü yöneteceği ise şimdilik açıklanmadı. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm olacak, oyuncular kimler?

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Yeni sezon için geri sayım başladı! - 1. Resim

STRANGER THINGS 5. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things, final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Beşinci ve son sezonun yayın tarihi belli oldu. Dizinin yeni bölümleri üç farklı tarihte, yılın en özel dönemlerinde izleyiciyle buluşacak.

İlk bölüm 27 Kasım 2025’te yayınlanacak. İkinci bölüm 26 Aralık 2025 tarihinde izleyicilerle buluşurken, büyük final ise 1 Ocak 2026’da ekrana gelecek.

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Yeni sezon için geri sayım başladı! - 2. Resim

STRANGER THINGS 5. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Stranger Things’in 5. sezonu toplam 8 bölümden oluşacak. Bölümlerin isimleri de büyük oranda netleşti. 3 parça halinde yayınlanacak olan 5. sezon bölümleri için ise büyük bir heyecanlı bekleyiş var.

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Yeni sezon için geri sayım başladı! - 3. Resim

STRANGER THINGS 5. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin sevilen karakterleri final sezonunda da izleyici karşısında olacak. Eleven rolüyle Millie Bobby Brown, Hopper rolüyle David Harbour, Joyce karakteriyle Winona Ryder ve Mike rolünde Finn Wolfhard yeni sezonda geri dönüyor.

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Yeni sezon için geri sayım başladı! - 4. Resim

Ayrıca Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Natalia Dyer (Nancy) ve Charlie Heaton (Jonathan) da kadroda yer almaya devam edecek. Kemik kadroya ek olarak, bilimkurgu dünyasının efsanevi oyuncularından Linda Hamilton da beşinci sezonda kadroya dahil oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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