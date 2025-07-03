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Wednesday 2. sezon ne zaman? İki bölüm şeklinde yayınlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Wednesday 2. sezon ne zaman? İki bölüm şeklinde yayınlanacak
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix'in fenomen dizisi Wednesday, ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Addams Ailesi'nin karanlık ve esprili dünyası 2. sezonuyla dönmeye hazırlanırken sezonun iki kısım olarak yayınlanacak. Wednesday 2. sezon tarihi yayınlanan fragmanla belli oldu.

Netflix'in dünya çapında ses getiren korku-komedi dizisi Wednesday, ikinci sezonuna geri sayıma başladı. Addams Ailesi'nin ikonik karakteri Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceralarına odaklanan Wednesday 2. sezon ne zaman belli oldu. 

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix, Wednesday 2. sezon yayın tarihleri resmi olarak açıklandı. Dizi, iki ayrı kısım olarak izleyiciyle buluşurken ilk kısım 6 Ağustos 2025'te, ikinci kısım ise 3 Eylül 2025'te Netflix platformunda yayınlanacak. Her iki tarihin özellikle Çarşamba gününe denk gelmesi dizinin temasına uygun esprili bir detay olarak öne çıktı. 

Wednesday 2. sezon ne zaman? İki bölüm şeklinde yayınlanacak - 1. Resim

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ

Wednesday 2. sezon tarihi, 2025 yazında hayranlarını yeniden Addams Ailesi'nin dünyasına yeniden davet ediyor. Çekimleri Aralık 2024'te tamamlanan dizi, Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Adams karakterinin hikayesine odaklanan dizinin yeni bölümleri 6 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak. 

Wednesday 2. sezon ne zaman? İki bölüm şeklinde yayınlanacak - 2. Resim

WEDNESDAY 2. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Dizi Netflix platformunda yayınlanacak. Diziyi izlemek için Netflix abonesi olmak gerekiyor.

OYUNCU KADROSU

Jenna Ortega, Wednesday Addams rolüyle geri dönerken, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman gibi isimler diziye devam ediyor. Yeni sezonda Steve Buscemi, Billie Piper, Thandiwe Newton ve Lady Gaga gibi yıldız isimler kadroda yer alacak.

Wednesday 2. sezon ne zaman? İki bölüm şeklinde yayınlanacak - 3. Resim

2. SEZONDA NELER OLACAK?

Wednesday'in Nevermore Akademisi'nde yeni maceralarına odaklanıyor. Psişik yeteneklerini geliştirmeye çalışan Wednesday, gizemli mesajlar ve eski bir düşmanın geri dönüşüyle karşı karşıya kalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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