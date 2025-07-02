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Sandman 2. sezon nereden izlenir? Final sezonuyla dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sandman 2. sezon nereden izlenir? Final sezonuyla dönüyor
Netflix, 2. Sezon, Diziler, Geri Dönüş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Neil Geiman'ın efsanevi çizgi romanı The Sandman'in ikinci ve final sezonu ile geri dönüyor. Tom Sturridge'in canlandırdığı Dream'in geçmişiyle yüzleşeceği bu epik sezon, mitolojik evreni ve yeni karakterleriyle hayranlarını etkilemeye hazırlanıyor. Serinin takipçileri Sandman 2. sezon yayınlanacağı platformu sorguluyor.

DC Comics'in kült serilerinden biri olan The Sandman'in dizisi 2022 yılında ilk sezonuyla büyük yangı uyandırmıştı. 3 Temmuz'da başlayacak 2. sezonu için nefesler tutulurken dizinin hayranları Sandman 2. sezon nereden izlenir, hangi platformda sorguluyor. 

SANDMAN 2. SEZON NEREDEN İZLENİR?

The Sandman'in 2. sezonu, 3 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren yalnızca Netflix platformundan izlenebilecek. İki kısım halinde yayınlanacak sezonun ilk altı bölümü 3 Temmuz'da geri kalan beş bölümü ise 24 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak. Toplam 9 bölümün yayınlanacağı final sezonunda bölüm sürelerinin 50-70 dakika arasında olması bekleniyor.

Sandman 2. sezon nereden izlenir? Final sezonuyla dönüyor - 1. Resim

SANDMAN 2. SEZON HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

İkinci sezon, Netflix'in orijinal içeriklerinden biri olarak yayınlanacak. Dizinin ilk sezonundaki başarısını devam ettirerek küresel çapta hayran kitlesine hitap eden bu projeyi iki kısım ve bir bonus bölüm halinde sunacak. 

Sandman 2. sezon nereden izlenir? Final sezonuyla dönüyor - 2. Resim

SANDMAN 2. SEZON ÇIKTI MI?

The Sandman 2. sezonu 3 Temmuz 2025'te Netflix'te izleyiciyle buluşacak. İlk 6 bölümün ardından 24 Temmuz'da kalan 5 bölüm ikinci part olarak yayınlanacak. 

SANDMAN 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Dream'in geçmişteki kararlarıyla bağlantılı geçecek 2. sezonda, ailesiyle olan ilişkileri ve uyanan dünyayı koruma mücadelesi işlenecek. Hikayenin ana eksenine eklenen yeni mitolojik karakterler derinlik katarken, çizgi romandan önemli sahnelerde dizide yer alacak. 

Tom Sturridge’in yanı sıra Kirby Howell-Baptiste, Gwendoline Christie ve Jenna Coleman gibi tanıdık yüzler geri dönerken, Jack Gleeson, Indya Moore ve Freddie Fox gibi yeni oyuncular, çizgi romanın ikonik karakterlerini canlandırarak evreni genişletecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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