Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında? Modern Kadın dizisinde Can'ı oynuyor

Yıllar önce Yabancı Damat'taki Niko rolüyle gönüllerde taht kuran Özgür Çevik, oyunculuk kariyerini başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Son olarak İrem Sak'ın başrolünde yer aldığı Modern Kadın dizisinde Can rolüyle dikkat çeken 44 yaşındaki oyuncu, hayatı ve kariyeri ile izleyicilerin gündeminde.

ÖZGÜR ÇEVİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981’de Ankara’da doğdu. Babasının asker olması nedeniyle çocukluğu farklı şehirlerde geçti. İlkokulu Amasya’da, ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi ise Bingöl ve İzmit’te Kocaeli Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

1999’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne giren Çevik, 2007’de mezun oldu. Eğitiminin yanı sıra müzikle de ilgilenen Çevik, 2004’te Akademi Türkiye yarışmasıyla adını duyurdu ve ardından oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

Kariyerine Yabancı Damat dizisindeki Niko karakteriyle başlayan Çevik, bu rolle geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Avrupa Yakası, Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler ve son olarak İyilik gibi projelerde yer aldı. 2024’te Hatice Kartoğlu ile evlenen Çevik, özel hayatından kareleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

ÖZGÜR ÇEVİK OYNADIĞI DİZİLER

Yabancı Damat – 2004-2007

Küçük Kıyamet – 2006

Kavak Yelleri – 2008

Avrupa Yakası – 2008

Gece Sesleri – 2008

Vali – 2009

Balkan Düğünü – 2009

Sensiz Yaşayamam – 2010

Mazi Kalbimde Yaradır – 2011

Leyla ile Mecnun – 2012

Evlerden Biri – 2012

Şubat – 2013

Ben de Özledim – 2013

Saklı Kalan – 2013-2014

İtirazım Var – 2014

Kiraz Mevsimi – 2014

Kırgın Çiçekler – 2015-2018

Kaygı – 2017

Can Kırıkları – 2018

Canevim – 2019

Yeşilçam – 2021

Sen Ben Lenin – 2021

İyilik – 2022

Kaçış – 2022

Alparslan: Büyük Selçuklu – 2023

Kül Masalı – 2024

Kuruluş Osman – 2024-2025

Modern Kadın – 2025

Binbir Gece Masalları – Yakında