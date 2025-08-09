Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında? Modern Kadın dizisinde Can'ı oynuyor
Türk televizyonlarının sevilen yüzü Özgür Çevik, son olarak Modern Kadın dizisi Can rolüyle izleyicinin karşısına geçti. Oyunculuğu ile dikkat çeken Özgür Çevik kariyer, daha önce oynadığı diziler ve hayatı merak ediliyor.
Yıllar önce Yabancı Damat'taki Niko rolüyle gönüllerde taht kuran Özgür Çevik, oyunculuk kariyerini başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Son olarak İrem Sak'ın başrolünde yer aldığı Modern Kadın dizisinde Can rolüyle dikkat çeken 44 yaşındaki oyuncu, hayatı ve kariyeri ile izleyicilerin gündeminde.
ÖZGÜR ÇEVİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981’de Ankara’da doğdu. Babasının asker olması nedeniyle çocukluğu farklı şehirlerde geçti. İlkokulu Amasya’da, ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi ise Bingöl ve İzmit’te Kocaeli Anadolu Lisesi’nde tamamladı.
1999’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne giren Çevik, 2007’de mezun oldu. Eğitiminin yanı sıra müzikle de ilgilenen Çevik, 2004’te Akademi Türkiye yarışmasıyla adını duyurdu ve ardından oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
Kariyerine Yabancı Damat dizisindeki Niko karakteriyle başlayan Çevik, bu rolle geniş bir hayran kitlesi kazandı.
Avrupa Yakası, Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler ve son olarak İyilik gibi projelerde yer aldı. 2024’te Hatice Kartoğlu ile evlenen Çevik, özel hayatından kareleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.
ÖZGÜR ÇEVİK OYNADIĞI DİZİLER
Yabancı Damat – 2004-2007
Küçük Kıyamet – 2006
Kavak Yelleri – 2008
Avrupa Yakası – 2008
Gece Sesleri – 2008
Vali – 2009
Balkan Düğünü – 2009
Sensiz Yaşayamam – 2010
Mazi Kalbimde Yaradır – 2011
Leyla ile Mecnun – 2012
Evlerden Biri – 2012
Şubat – 2013
Ben de Özledim – 2013
Saklı Kalan – 2013-2014
İtirazım Var – 2014
Kiraz Mevsimi – 2014
Kırgın Çiçekler – 2015-2018
Kaygı – 2017
Can Kırıkları – 2018
Canevim – 2019
Yeşilçam – 2021
Sen Ben Lenin – 2021
İyilik – 2022
Kaçış – 2022
Alparslan: Büyük Selçuklu – 2023
Kül Masalı – 2024
Kuruluş Osman – 2024-2025
Modern Kadın – 2025
Binbir Gece Masalları – Yakında