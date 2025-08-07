Modern Kadın 10. bölüm ne zaman? 1. sezon 10. bölümün ne zaman yayınlanacak araştırılıyor
İrem Sak'ın başrolünde yer aldığı Modern Kadın Gain platformunda yayınlanmaktadır. Geleneksel bir aileden gelen ve İstanbul'da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Pınar'ın yaşadıklarını ele alan dizi, izleyicilerin ilgisini çekti. Peki, Modern Kadın 10. bölüm ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...
İrem Sak’ın başrolünde yer aldığı ve senaristliğini üstlendiği "Modern Kadın" dizisinin 10.bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda Ayberk Sak ve Murat Kaman oturuyor. Özgür Çevik'in dahil olduğu Modern Kadın 10. bölüm ne zaman? İşte detaylar....
MODERN KADIN 10. BÖLÜM NE ZAMAN?
Modern Kadın'ın 10. bölümü 15 Ağustos'ta yayınlanacaktır.
Başrolünde İrem Sak'ın yer aldığı Modern Kadın dizisi sosyal medyada en çok konuşulan dizileri arasındadır. Modern Kadın 9. bölümün yayınlanmasının ardından 10. bölümün ekrana geleceği tarih sabırsızlıkla bekleniyor.
MODERN KADIN 1. SEZON 10. BÖLÜM NE ZAMAN?
Modern Kadın 1. sezon 10. bölüm 15 Ağustos'ta izleyicileriyle bir araya gelecek. Modern Kadın dizisinin 1. sezonu toplamda 10. bölümden oluşması bekleniyor.
Modern Kadın her hafta cuma günleri yeni bölümüyle GAİN ekranlarında yayınlanıyor.
MODERN KADIN OYUNCULARI KİMLER?
- İrem Sak
- Hakan Salınmış
- Durul Bazan
- Özlem Toksalan
- Su Sanad
- Gözde Kaya
- Tuğçe Karabayır
- Kemal Okan Özkan
- Kubilay Aka
- Hatice Aslan
- Hasibe Aygül