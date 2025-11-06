Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte frekans bilgileri!

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte frekans bilgileri!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte frekans bilgileri!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşıyor. Ligde kalmayı yakından ilgilendiren Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı şifresiz yayın bilgileri ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması heyecanı sürerken Fenerbahçe kritik bir sınav için Çekya deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, 7 puanlı Viktoria Plzen karşısında galibiyet alarak üst sıralara yerleşmek istiyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun oyuncu tercihleri ve muhtemel 11’i netleşirken, mücadeleyi ekran başından takip edecek futbolseverler maçın yayın kanalı, şifre durumu ve frekans bilgilerini merak ediyor.

VİKTORİA PLZEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Mücadeleye geniş maç önü ve maç sonu yayınları da eşlik edecek.

Maçın spiker ve yorumcu kadrosu TRT tarafından duyurulurken yayın, hem uydu hem de dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek.

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte frekans bilgileri! - 1. Resim

VİKTORİA PLZEN FENERBAHÇE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Mücadele, Çekya’nın Plzen kentindeki Mesta Stadı’nda oynanacak. 23.00’te başlayacak karşılaşmayı Türkiye’den TRT 1 aracılığıyla takip etmek mümkün. Ayrıca TRT’nin resmi dijital yayın platformları üzerinden internetten canlı izleme imkanı da bulunacak.

TRT 1’in yanı sıra maç öncesi gelişmeler, muhtemel 11’ler, maç istatistikleri ve devre arası detayları TRT Spor ve TRT’nin dijital hesapları üzerinden takip edilebilecek. Avrupa’daki temsilcilerimizin maçlarına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle yayın akışında da geniş kapsamlı içerikler planlanıyor.

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte frekans bilgileri! - 2. Resim

FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

TRT 1, maç gününde şifresiz yayın yapacak. Futbolseverler karşılaşmayı hem uydu üzerinden hem de internet bağlantılı cihazlardan rahatlıkla izleyebilecek. TRT 1 frekans bilgileri güncel olarak TRT tarafından paylaşılıyor.

TRT 1 HD, Türksat 3A uydusu üzerinden 11054 V 30000 3/4 frekansından izlenebilirken Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6 frekansıyla da yayın yapıyor.

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte frekans bilgileri! - 3. Resim

VİKTORİA PLZEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma Çekya’da Mesta Stadı’nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Archie, Alvarez, Oğuz, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca

Kaynak: Türkiye Gazetesi

