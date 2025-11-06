Hafta sonları askerî eğitim! Rus tehdidine karşı gönüllü program başlıyor

Polonya hükümeti, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı ulusal dayanıklılığı artırmak amacıyla yeni bir girişim başlatıyor. Bu kapsamda, her vatandaşın acil durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenebileceği gönüllü bir eğitim programı Kasım ayı içinde uygulamaya konulacak.

Pilot uygulama 22 Kasım'da başlayacak. İlk aşamada katılımcılar temel güvenlik, hayatta kalma, ilk yardım ve siber güvenlik gibi konularda kurslara katılabilecek. Programın ülke genelinde tam olarak yürürlüğe girmesi ise gelecek yılın başında planlanıyor.

400 BİNE YAKIN KATILIM BEKLENİYOR

Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, bu yıl birkaç bin kişinin programa dahil olmasını, 2026 sonunda ise toplam katılımcı sayısının 400 bine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Bakan Kosiniak-Kamysz, ilkokul ve lise öğrencilerinden yetişkinlere kadar herkesin bu programa gönüllü olarak katılabileceğini belirterek, "Hem bireysel hem de kurumsal düzeyde eğitimler verilecek. Yaşlı vatandaşlar da kendilerini geliştirme ve hazırlık yapma fırsatı bulacak" dedi.

Toplumsal hazırlığın önemine vurgu yapan bakan, "Her Polonyalı asker olmayacak, yemin etmeyecek. Ancak hepimizin zor zamanlarda nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM BİR GÜN SÜRECEK

Eğitimlerin ülke genelinde hafta sonları, genellikle bir gün süreceği ve askerî hizmetlerde görev yapan uzman eğitmenler tarafından verileceği bildirildi.

Bu program, Polonya'da şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı sivil askerî hazırlık girişimi olarak öne çıkıyor ve vatandaşlık bilincini güçlendirmeyi, toplumsal direnci artırmayı amaçlıyor.