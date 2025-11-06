Nehir turu faciaya dönüştü! Dev piton önce suya çekti, sonra boynuna dolandı

Korkunç olay, Endonezya’nın Borneo adasında bir nehir turu sırasında yaşandı. Yılanı yakalamak isteyen tur rehberi Heru baş kısmından kavramak istedi ancak başarılı olamadı. Hızla hareket eden dev piton, adamı tekneden çekip suya sürükledi.

TEKNEDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Görüntülerde Heru’nun sudan çıkmasının ardından pitonun kalın gövdesini hızla rehberin vücuduna doladığı, ardından boynuna sararak sıkmaya başladığı görülüyor. Teknede bulunan ekip, ilk anda olayı şaşkınlıkla izlese de kısa sürede müdahale ederek yılanı Heru’nun boynundan güçlükle ayırdı. İki kişinin, pitonun başı ve kuyruğunu tutarak yılanı açmayı başardığı belirtildi.

"ŞİMDİYE KADAR KARŞILAŞTIĞIMIZ EN BÜYÜK PİTON"

O anları kaydeden Mohamed Alisa, "Bu şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük ve en güçlü pitonlardan biriydi. Bizim prensibimiz canlılara zarar vermemek," dedi. Heru’nun olaydan hiçbir yara almadan kurtulduğu açıklandı.