Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Nehir turu faciaya dönüştü! Dev piton önce suya çekti, sonra boynuna dolandı

Nehir turu faciaya dönüştü! Dev piton önce suya çekti, sonra boynuna dolandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Endonezya, Piton, Yılan, Tehlike, Rehber, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya’nın Borneo Adası’nda nehir turuna çıkan bir grup, altı metrelik dev bir pitonla karşı karşıya kaldı. Yılanı kontrol altına almak isteyen rehber ise pitonun hızlı hamlesiyle suyun içine çekildi. Adamın boynuna dolanan dev piton, rehberi ölümle burun buruna getirdi.

Korkunç olay, Endonezya’nın Borneo adasında bir nehir turu sırasında yaşandı. Yılanı yakalamak isteyen tur rehberi Heru baş kısmından kavramak istedi ancak başarılı olamadı. Hızla hareket eden dev piton, adamı tekneden çekip suya sürükledi. 

Nehir turu faciaya dönüştü! Dev piton önce suya çekti, sonra boynuna dolandı - 1. Resim

TEKNEDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Görüntülerde Heru’nun sudan çıkmasının ardından pitonun kalın gövdesini hızla rehberin vücuduna doladığı, ardından boynuna sararak sıkmaya başladığı görülüyor. Teknede bulunan ekip, ilk anda olayı şaşkınlıkla izlese de kısa sürede müdahale ederek yılanı Heru’nun boynundan güçlükle ayırdı. İki kişinin, pitonun başı ve kuyruğunu tutarak yılanı açmayı başardığı belirtildi. 

Nehir turu faciaya dönüştü! Dev piton önce suya çekti, sonra boynuna dolandı - 2. Resim

"ŞİMDİYE KADAR KARŞILAŞTIĞIMIZ EN BÜYÜK PİTON"

O anları kaydeden Mohamed Alisa, "Bu şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük ve en güçlü pitonlardan biriydi. Bizim prensibimiz canlılara zarar vermemek," dedi. Heru’nun olaydan hiçbir yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası rezervlerinde 1.9 milyar dolarlık düşüşVGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ödemesi ne kadar, kaç TL?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'da havalimanında dron paniği! Operasyonlar askıya alındı - DünyaAlmanya'da havalimanında dron paniği! Operasyonlar askıya alındıAvrupa'nın kalbinde kuş gribi salgını! Kümes hayvanlarına karantina geliyor - DünyaAvrupa'nın kalbinde kuş gribi salgını! Kümes hayvanlarına karantina geliyorAngelina Jolie'den Ukrayna'ya gizli ziyaret! Kurşun geçirmez yelek giyip çocuklarla oyun oynadı - Dünya'Kurşun geçirmez yelek' detayı dikkat çektiGüney Kore'de termik santral çöktü! 7 kişi enkaz altında - DünyaTermik santral faciası! 7 kişi enkaz altındaAyı saldırılarında 13 kişi öldü, ülke alarma geçti! Polisler artık silah kullanabilecek - DünyaAyı saldırılarında 13 kişi öldü, polislere silah izni geldiABD'de amonyak deposunda patlama! Acil durum ekipleri bölgede, insanlar tahliye edildi - DünyaABD'de amonyak deposunda patlama! Acil durum ekipleri bölgede, insanlar tahliye edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...