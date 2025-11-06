Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de amonyak deposunda patlama! Acil durum ekipleri bölgede, insanlar tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir hidrojen ve nitrojen malzemeleri üretim tesisinde patlama meydana geldi. Bölgede amonyak sızıntısı yaşanırken çevrede yaşayanlar tahliye edildi.

Mississippi eyaletindeki Yazoo City kentinin kuzeyindeki CF Industries hidrojen ve nitrojen malzemeleri üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası tesiste amonyak sızıntısı oluştu.

ACİL DURUM EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Mississippi Valisi Tate Reeves, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, eyalet genelindeki acil durum ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini kaydeden Reeves, "Sızıntıya hızlı müdahale eden tüm Mississippi ilk müdahale ekiplerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

BÖLGEDE YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Patlama sonrası tesis etrafında yaşayan bölge sakinleri tahliye edildi.

CF Industries açıklamasında, olay esnasında sahada bulunan tüm çalışanların "güvenli bir şekilde kurtarıldığını" kaydetti.

Mississippi Çevre Kalitesi Departmanı, X açıklamasında, "hava izleme operasyonlarının süreceğini ve kamu güvenliği için gerekli olduğu sürece de devam edeceğini" belirtti.

TEMAS EDİLİRSE DÖNÜŞÜ YOK!

Tesisin yaklaşık 48 bin ton amonyak depolayabildiği tahmin ediliyor.

Mısır ve buğday bitkilerine azot sağlamak için gübre olarak kullanılan susuz amonyak, gaz veya sıvı haldeyken bir kişiye temas etmesi halinde ileri derece yanıklara yol açabiliyor.

