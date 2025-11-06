Angelina Jolie'den Ukrayna'ya gizli ziyaret! Kurşun geçirmez yelek giyip çocuklarla oyun oynadı

Oscar Ödüllü Angelina Jolie, geçtiğimiz salı günü Ukrayna’nın Herson kentine gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

SIĞINAKTAKİ ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

Kyiv Independent’ın haberine göre, Jolie’nin sığınakta kalan çocuklarla oyun oynadığı ve bazı hastanelere ziyarette bulunduğu bildirildi. Öte yandan yerel haber ajansı MykVisti, Jolie'nin Mykolaiv'deki bölgesel askerlik şubesine giderek tesisi incelediğini kaydetti.

KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK GİYDİ

Ukrayna medyası, Jolie'nin ziyareti sırasında da Rusya'nın Herson'a saldırdığını aktarırken, Jolie’nin üzerine kurşun geçirmez yelek giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu 2022 yılında da Ukrayna'yı ziyaret etmişti.