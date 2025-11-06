Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Angelina Jolie'den Ukrayna'ya gizli ziyaret! Kurşun geçirmez yelek giyip çocuklarla oyun oynadı

ABD’li oyuncu Angelina Jolie, geçtiğimiz salı günü savaşın ortasındaki Ukrayna’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ünlü oyuncunun bir sığınakta çocuklarla oyun oynadığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, üzerine giydiği kurşun geçirmez yelek dikkat çekti. 

Oscar Ödüllü Angelina Jolie, geçtiğimiz salı günü Ukrayna’nın Herson kentine gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Angelina Jolie'den gizli ziyaret! Kurşun geçirmez yelek giyip çocuklarla oyun oynadı - 1. Resim

SIĞINAKTAKİ ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

Kyiv Independent’ın haberine göre, Jolie’nin sığınakta kalan çocuklarla oyun oynadığı ve bazı hastanelere ziyarette bulunduğu bildirildi. Öte yandan yerel haber ajansı MykVisti, Jolie'nin Mykolaiv'deki bölgesel askerlik şubesine giderek tesisi incelediğini kaydetti. 

Angelina Jolie'den gizli ziyaret! Kurşun geçirmez yelek giyip çocuklarla oyun oynadı - 2. Resim

KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK GİYDİ

Ukrayna medyası, Jolie'nin ziyareti sırasında da Rusya'nın Herson'a saldırdığını aktarırken, Jolie’nin üzerine kurşun geçirmez yelek giymesi de dikkatlerden kaçmadı. 

Oyuncu 2022 yılında da Ukrayna'yı ziyaret etmişti.

