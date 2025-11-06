Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halef 8. bölüm nerede izlenir, neden yok?

Halef 8. bölüm nerede izlenir, neden yok?

- Güncelleme:
Halef 8. bölüm nerede izlenir, neden yok?
Halef, Disney+, YouTube, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW TV'nin popüler dizisi Halef'in 8. bölümü yayın sonrası izleneceği yerler merak ediliyor. İzleyiciler tam bölümün YouTube'da yer almama nedenini araştırırken Halef nereden izlenir araştırılıyor.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı Halef dizisi, her hafta izleyicileri ekran başına topluyor. Dizinin 8. bölümü 6 Kasım 2025 Perşembe günü ekrana gelirken dizinin yayından sonra nerede izleneceği merak ediliyor. 

HALEF DİZİSİ 8. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Halef dizisinin 8. bölümü, NOW TV'de yayınlanmasının ardından 5 gün boyunca yalnızca Disney+ platformunda izlenebilecek. Dizi, platform aboneliğiyle mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişime açık. 

Halef 8. bölüm nerede izlenir, neden yok? - 1. Resim

HALEF DİZİSİ NEDEN YOK?

Halef dizisinin 8. bölümü, 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı NOW TV’de yayınlanmasının ardından YouTube’a yüklenmeyecek. Bu durumun nedeni, yapımcı ekibin aldığı yeni yayın stratejisi. Dizi yeni bölümün yayınlanmasının ardından 5 gün boyunca Disney+ platformunda erişilebilir durumda olacak. 

Halef 8. bölüm nerede izlenir, neden yok? - 2. Resim

HALEF DİZİSİ NEDEN YOUTUBE'DA YOK?

Halef dizisinin yeni bölümlerinin YouTube’a geç yüklenmesinin arkasında, izlenme stratejisi yatıyor. Yapımcı ekip, diziyi yayınlandığı haftalarda dijital platform aboneliği üzerinden izlemeye yönlendirmeyi hedefliyor. 

Halef 8. bölüm nerede izlenir, neden yok? - 3. Resim

HALEF DİZİSİ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevde'nin itirafı sonrası Melek için her şey değişmeye başlar. Geçmişe dair açığa çıkan her sır, Melek'i yeni bir arayışa sürükler. Öte yandan Sevde'yi öldürmeyi başaramayan Yusuf ise Sultan tarafından cezalandırılır.

Görüntüler başını yakmıştı! Yaşlı adamı darbeden eczacı kalfası işten çıkarıldı
