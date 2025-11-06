Az önce deprem mi oldu? 6 Kasım AFAD son dakika depremler
Aylardır devam eden Balıkesir Sındırgı merkezli sarsıntılar, bölgedeki vatandaşları derinden etkiliyor. Peş peşe meydana gelen depremler, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu gündeme taşıyor. AFAD’ın 6 Kasım 2025 Perşembe günü paylaştığı son dakika depremler listesi araştırılmaya devam ediyor.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden peş peşe deprem haberleri geliyor.
AFAD’ın verilerine göre, saat 19.11 ve 19.15 sıralarında Balıkesir’de 3,6 ve 4,3 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
Sarsıntıların ardından bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirdi.
6 KASIM AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
19.15 – Balıkesir, Sındırgı
- Büyüklük: 4,3 (MW)
- Derinlik: 9,6 km
- Koordinatlar: 39.20833 / 28.16472
19.11 – Balıkesir, Sındırgı
- Büyüklük: 3,6 (ML)
- Derinlik: 13,03 km
- Koordinatlar: 39.15778 / 28.26944
19.06 – Balıkesir, Sındırgı
- Büyüklük: 1,9 (ML)
- Derinlik: 7,0 km
- Koordinatlar: 39.21694 / 28.21139
18.59 – Afyonkarahisar, Şuhut
- Büyüklük: 1,4 (ML)
- Derinlik: 7,2 km
- Koordinatlar: 38.40722 / 30.58722
18.58 – Balıkesir, Sındırgı
- Büyüklük: 1,1 (ML)
- Derinlik: 7,0 km
- Koordinatlar: 39.17 / 28.13056
18.54 – Balıkesir, Sındırgı
- Büyüklük: 1,5 (ML)
- Derinlik: 6,97 km
- Koordinatlar: 39.25861 / 28.09333
