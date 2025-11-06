Az önce deprem mi oldu? 6 Kasım AFAD son dakika depremler

Türkiye'nin dört bir yanında depremler yaşanmaya devam ediyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde 6,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bütün yurdu deprem korkusu sararken, “Az önce deprem mi oldu?” sorusu aramalarda öne çıkıyor. AFAD’ın 6 Kasım 2025 tarihinde açıkladığı son dakika depremler listesi vatandaşlarca yakından takip ediliyor.