Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Az önce deprem mi oldu? 6 Kasım AFAD son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? 6 Kasım AFAD son dakika depremler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Az önce deprem mi oldu? 6 Kasım AFAD son dakika depremler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aylardır devam eden Balıkesir Sındırgı merkezli sarsıntılar, bölgedeki vatandaşları derinden etkiliyor. Peş peşe meydana gelen depremler, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu gündeme taşıyor. AFAD’ın 6 Kasım 2025 Perşembe günü paylaştığı son dakika depremler listesi araştırılmaya devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında depremler yaşanmaya devam ediyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde 6,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bütün yurdu deprem korkusu sararken, “Az önce deprem mi oldu?” sorusu aramalarda öne çıkıyor. AFAD’ın 6 Kasım 2025 tarihinde açıkladığı son dakika depremler listesi vatandaşlarca yakından takip ediliyor.

Az önce deprem mi oldu? 6 Kasım AFAD son dakika depremler - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden peş peşe deprem haberleri geliyor.

AFAD’ın verilerine göre, saat 19.11 ve 19.15 sıralarında Balıkesir’de 3,6 ve 4,3 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Sarsıntıların ardından bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirdi.

Az önce deprem mi oldu? 6 Kasım AFAD son dakika depremler - 2. Resim

6 KASIM AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

19.15 – Balıkesir, Sındırgı

  • Büyüklük: 4,3 (MW)
  • Derinlik: 9,6 km
  • Koordinatlar: 39.20833 / 28.16472

19.11 – Balıkesir, Sındırgı

  • Büyüklük: 3,6 (ML)
  • Derinlik: 13,03 km
  • Koordinatlar: 39.15778 / 28.26944

19.06 – Balıkesir, Sındırgı

  • Büyüklük: 1,9 (ML)
  • Derinlik: 7,0 km
  • Koordinatlar: 39.21694 / 28.21139

18.59 – Afyonkarahisar, Şuhut

  • Büyüklük: 1,4 (ML)
  • Derinlik: 7,2 km
  • Koordinatlar: 38.40722 / 30.58722

18.58 – Balıkesir, Sındırgı

  • Büyüklük: 1,1 (ML)
  • Derinlik: 7,0 km
  • Koordinatlar: 39.17 / 28.13056

18.54 – Balıkesir, Sındırgı

  • Büyüklük: 1,5 (ML)
  • Derinlik: 6,97 km
  • Koordinatlar: 39.25861 / 28.09333

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İBB soruşturmasında ifadeleri alınan gazeteciler için adli kontrol kararıSamsunspor - Hamrun maçının 11'leri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ÖSYM 2026 sınav takvimi için geri sayım! YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES ve YDS başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak? - HaberlerÖSYM 2026 sınav takvimi için geri sayım! YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES ve YDS başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak?6 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey barajı son durum - Haberler6 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey barajı son durumViktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte frekans bilgileri! - HaberlerViktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte frekans bilgileri!Heba Olan Dünler şarkısını kim söylüyor? Popüler şarkının sahibi merak ediliyor - HaberlerHeba Olan Dünler şarkısını kim söylüyor? Popüler şarkının sahibi merak ediliyorHalef 8. bölüm nerede izlenir, neden yok? - HaberlerHalef 8. bölüm nerede izlenir, neden yok?Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerFenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...