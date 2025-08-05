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Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman, başlamasına kaç gün kaldı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman, başlamasına kaç gün kaldı?
Kızılcık Şerbeti, Dizi, Show TV, Eylül, Ekim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti 4. yeni sezon tarihi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Popüler dizi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs Cuma günü 103. bölümü ile sezon finali verdi. Işıl'ın Pembe'yi öldürttüğünü öğrenen Mustafa'nın aldığı intikam bölüme damga vurmuştu. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 4. sezonu ile gündeme geldi. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başlandı.

Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman, başlamasına kaç gün kaldı? - 1. Resim

Eylül ayına kısa bir süre kala Kızılcık Şerbeti dizisi arama motorlarında sorgulatılıyor. Dizide birçok oyuncu ayrılırken yeni sezonda oyuncu kadrosu gündemde.

Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman, başlamasına kaç gün kaldı? - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Kızılcık Şerbeti 4. sezonun eylül veya ekim ayında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman, başlamasına kaç gün kaldı? - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 4.SEZONUNUN BAŞLAMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 4.sezonun yayınlanacağı tarih şu an için bilinmemektedir. Bu nedenle yayınlanmasına kaç gün kaldığı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Kızılcık Şerbeti 104. bölümüyle eylül ya da ekim ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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