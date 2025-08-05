Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman, başlamasına kaç gün kaldı?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 4. sezonu ile gündeme geldi. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başlandı.

Eylül ayına kısa bir süre kala Kızılcık Şerbeti dizisi arama motorlarında sorgulatılıyor. Dizide birçok oyuncu ayrılırken yeni sezonda oyuncu kadrosu gündemde.

KIZILCIK ŞERBETİ 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Kızılcık Şerbeti 4. sezonun eylül veya ekim ayında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 4.SEZONUNUN BAŞLAMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 4.sezonun yayınlanacağı tarih şu an için bilinmemektedir. Bu nedenle yayınlanmasına kaç gün kaldığı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Kızılcık Şerbeti 104. bölümüyle eylül ya da ekim ayında ekrana gelmesi bekleniyor.