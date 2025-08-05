Diziler ne zaman başlayacak 2025? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya'da yeni sezon için nefesler tutuldu

Dizilerin yeni sezon tarihleri araştırılıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni bir döneme giriliyor. Burak Özçivit'in başrolden ayrılması üzere yerine Mert Yazıcıoğlu'nun oynayacağı Orhan Bey dönemine geçilecek.

Peki, Diziler ne zaman başlayacak 2025? İşte dizilerin yayın tarihleri....

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Dizilerin yeni sezonunun Eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1'de yayınlana popüler diziler için yeni sezon tarihleri merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Eşref Rüya, Bahar, Uzak Şehir, Gönül Dağı gibi birçok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlardan da haberler gelmeye başladı.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Uzak Şehir, ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir 2025-2026 sezonuna 15 Eylül 2025 Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN 7.SEZON NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisi 7.sezonuyla ATV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman dizisinin 7.sezonunun Eylül ayının son haftası ya da Ekim başında izleyicisiyle buluşması planlanıyor. Bu sezon başrolde Burak Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu yer alacak.

Bozdağ Film yaptığı açıklamada "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" diyerek yeni sezonda yer alacağını duyurdu.

EŞREF RÜYA YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşref Rüya yeni sezon başlangıç tarihi merak konusu oldu. Kanal D'nin sevilen dizisi, Eşref Rüya'nın ikinci sezon ilk bölümünün 17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı ekranda olacağı tahmin ediliyor.

Romantik ve dram türüyle izleyicisinden tam not alan Eşref Rüya'nın ilk sezonu 13 bölüm sürdü.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti 4.sezonun başlangıç tarihi büyük bir ihtimalle 12 Eylül 2025 Cuma günü başlamsı planlanıyor. Ancak yeni sezon yayın tarihiyle ilgili resmi onay henüz gelmedi.