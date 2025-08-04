'Uzak Şehir'de şok gelişme! Duyanlar şoke oldu: O isim diziye veda mı ediyor?

‘Uzak Şehir’in yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Mardin’de çekimleri süren Ayna Yapım imzalı dizinin ikinci sezonunda hikâyenin nasıl ilerleyeceğine dair tahminler sürerken, kulislerden sızan bir bilgi dikkat çekti.

İlk sezonda Cihan (Ozan Akbaba) ve Alya’nın (Sinem Ünsal) ilişkisinin önündeki en büyük engel olan Mine karakterini canlandıran Mine Kılıç’ın yeni projeler için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

DİZİDEN AYRILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Bu gelişme, oyuncunun diziden ayrılacağı iddialarını da beraberinde getirdi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kulislerde konuşulan bir başka iddiaya göre ise Kılıç, yeni sezonun ilk bölümlerinde kısa süreli olarak yer alacak ve ardından projeye veda edecek. İddiaların ne kadar doğru olduğu ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.