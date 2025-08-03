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Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş gelin oldu! Düğünden ilk kareler paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş gelin oldu! Düğünden ilk kareler paylaşıldı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Sitare Akbaş, kına gecesiyle gündem olmuştu. Akbaş, bugün meslektaşı Cengiz Orhonlu ile dünyaevine giriyor. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftin düğününden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.

“Akasya Durağı” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Sitare Akbaş, meslektaşı Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştiriyor. Kısa süre önce nişanlanan çift, nikâh öncesi yapılan geleneksel eğlencelerle dikkat çekti.

Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş gelin oldu! Düğünden ilk kareler paylaşıldı - 1. Resim

Cengiz Orhonlu, düğün günü bando takımı eşliğinde Akbaş’ın evine geldi. Karşılıklı oynadıkları neşeli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş gelin oldu! Düğünden ilk kareler paylaşıldı - 2. Resim

KINA GECESİ DÜZENLEMİŞTİ

Beyaz sade elbisesiyle zarif bir görünüm sergileyen Sitare Akbaş, şıklığıyla beğeni toplarken, damat Orhonlu klasik siyah takımıyla takdir edildi.

Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş gelin oldu! Düğünden ilk kareler paylaşıldı - 3. Resim

Düğün öncesinde geleneklere uygun bir kına gecesi düzenleyen Akbaş, sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Oyuncu dostları, yakın arkadaşları ve ailesinin katıldığı geceden kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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