Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş gelin oldu! Düğünden ilk kareler paylaşıldı

“Akasya Durağı” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Sitare Akbaş, meslektaşı Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştiriyor. Kısa süre önce nişanlanan çift, nikâh öncesi yapılan geleneksel eğlencelerle dikkat çekti.

Cengiz Orhonlu, düğün günü bando takımı eşliğinde Akbaş’ın evine geldi. Karşılıklı oynadıkları neşeli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KINA GECESİ DÜZENLEMİŞTİ

Beyaz sade elbisesiyle zarif bir görünüm sergileyen Sitare Akbaş, şıklığıyla beğeni toplarken, damat Orhonlu klasik siyah takımıyla takdir edildi.

Düğün öncesinde geleneklere uygun bir kına gecesi düzenleyen Akbaş, sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Oyuncu dostları, yakın arkadaşları ve ailesinin katıldığı geceden kareler, sosyal medyada paylaşıldı.