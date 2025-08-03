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Sitare Akbaş evleniyor! Kına gecesiyle olay oldu: Bakın müstakbel eşi kim çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sitare Akbaş evleniyor! Kına gecesiyle olay oldu: Bakın müstakbel eşi kim çıktı
Kızıl Goncalar, Kına Gecesi, Evlilik, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Akasya Durağı” dizisinde canlandırdığı “Zeyno” karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, oyuncu Cengiz Orhonlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Kına gecesinden paylaştığı kareler sosyal medyada ilgi gördü; takipçileri tebrik mesajlarıyla yorum yağdırdı.

“Akasya Durağı” dizisindeki ‘Zeyno’ karakteriyle hafızalara kazınan, son olarak “Kızıl Goncalar”da iki sezon boyunca ‘Birgül’ rolüyle izleyici karşısına çıkan Sitare Akbaş, özel hayatıyla gündemde.

Sitare Akbaş evleniyor! Kına gecesiyle olay oldu: Bakın müstakbel eşi kim çıktı - 1. Resim

SADE BİR NİŞAN TÖRENİNİN ARDINDAN KINA GECESİ DÜZENLEDİ

Çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Akbaş, aile arasında gerçekleşen sade bir nişan töreninin ardından kına gecesi düzenledi.

Sitare Akbaş evleniyor! Kına gecesiyle olay oldu: Bakın müstakbel eşi kim çıktı - 2. Resim

Ünlü oyuncu, kına gecesinden renkli anları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımlarına kısa sürede tebrik mesajları yağdı.

Sitare Akbaş evleniyor! Kına gecesiyle olay oldu: Bakın müstakbel eşi kim çıktı - 3. Resim

Sitare Akbaş evleniyor! Kına gecesiyle olay oldu: Bakın müstakbel eşi kim çıktı - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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