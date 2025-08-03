Sitare Akbaş evleniyor! Kına gecesiyle olay oldu: Bakın müstakbel eşi kim çıktı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
“Akasya Durağı” dizisinde canlandırdığı “Zeyno” karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, oyuncu Cengiz Orhonlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Kına gecesinden paylaştığı kareler sosyal medyada ilgi gördü; takipçileri tebrik mesajlarıyla yorum yağdırdı.
“Akasya Durağı” dizisindeki ‘Zeyno’ karakteriyle hafızalara kazınan, son olarak “Kızıl Goncalar”da iki sezon boyunca ‘Birgül’ rolüyle izleyici karşısına çıkan Sitare Akbaş, özel hayatıyla gündemde.
SADE BİR NİŞAN TÖRENİNİN ARDINDAN KINA GECESİ DÜZENLEDİ
Çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Akbaş, aile arasında gerçekleşen sade bir nişan töreninin ardından kına gecesi düzenledi.
Ünlü oyuncu, kına gecesinden renkli anları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımlarına kısa sürede tebrik mesajları yağdı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız