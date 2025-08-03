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Datça’ya yerleşmişti, setlere bomba gibi dönüyor! Sarp Levendoğlu Türkiye'nin en uzun soluklu dizisine katıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Datça’ya yerleşmişti, setlere bomba gibi dönüyor! Sarp Levendoğlu Türkiye&#039;nin en uzun soluklu dizisine katıldı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Sarp Levendoğlu, iddialı diziyle ekranlara dönüyor. Daha önce “Alparslan: Büyük Selçuklu” ve “Gecenin Ucunda” dizilerinde rol alan Levendoğlu, bu kez uzun soluklu yapımlardan olan “Arka Sokaklar” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, "Küçük Ağa", "Emret Komutanım", "Gecenin Ucunda" ve "Savaşçı" gibi birçok yapımda rol aldıktan sonra İstanbul’u bırakıp Datça’ya yerleşmişti.

Datça’ya yerleşmişti, setlere bomba gibi dönüyor! Sarp Levendoğlu Türkiye'nin en uzun soluklu dizisine katıldı - 1. Resim

Doğayla iç içe bir hayat süren Levendoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Ünlü oyuncuyla ilgili gelen yeni bir haber ise hayranlarını sevindirdi.

Datça’ya yerleşmişti, setlere bomba gibi dönüyor! Sarp Levendoğlu Türkiye'nin en uzun soluklu dizisine katıldı - 2. Resim

ARKA SOKAKLAR'DA 'BOZO' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Levendoğlu, yeni sezonda uzun soluklu polisiye dizisi "Arka Sokaklar" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 20.sezon çekimlerine başlayacak olan dizide, Levendoğlu “Barış Bozoğlu” adlı bir polis karakterini canlandıracak. Dizideki lakabı ise “Bozo” olacak.

Datça’ya yerleşmişti, setlere bomba gibi dönüyor! Sarp Levendoğlu Türkiye'nin en uzun soluklu dizisine katıldı - 3. Resim

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Arka Sokaklar ekibinin 11 Ağustos’ta sete çıkması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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