Datça’ya yerleşmişti, setlere bomba gibi dönüyor! Sarp Levendoğlu Türkiye'nin en uzun soluklu dizisine katıldı

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, "Küçük Ağa", "Emret Komutanım", "Gecenin Ucunda" ve "Savaşçı" gibi birçok yapımda rol aldıktan sonra İstanbul’u bırakıp Datça’ya yerleşmişti.

Doğayla iç içe bir hayat süren Levendoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Ünlü oyuncuyla ilgili gelen yeni bir haber ise hayranlarını sevindirdi.

ARKA SOKAKLAR'DA 'BOZO' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Levendoğlu, yeni sezonda uzun soluklu polisiye dizisi "Arka Sokaklar" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 20.sezon çekimlerine başlayacak olan dizide, Levendoğlu “Barış Bozoğlu” adlı bir polis karakterini canlandıracak. Dizideki lakabı ise “Bozo” olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Arka Sokaklar ekibinin 11 Ağustos’ta sete çıkması planlanıyor.