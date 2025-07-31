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Kemal Sunal'la oynamıştı! Küçük Ceyla'nın son hali ortaya çıktı: Görenler şoke oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kemal Sunal&#039;la oynamıştı! Küçük Ceyla&#039;nın son hali ortaya çıktı: Görenler şoke oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Öğretmen” filminde Kemal Sunal’la birlikte rol alan çocuk oyuncu Burçin Çakır'ın yıllar sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi. “Ceyla” karakteriyle hafızalara kazınan Çakır'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Kemal Sunal, Selma Sonat, Kartal Tibet, Renan Fosforoğlu ve İhsan Yüce gibi usta isimlerin rol aldığı "Öğretmen" filminde, küçük yaşına rağmen performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Burçin Çakır olmuştu.

Kemal Sunal'la oynamıştı! Küçük Ceyla'nın son hali ortaya çıktı: Görenler şoke oldu - 1. Resim

"Ceyla" karakteriyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.

Kemal Sunal'la oynamıştı! Küçük Ceyla'nın son hali ortaya çıktı: Görenler şoke oldu - 2. Resim

OYUNCUYU GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Yıllar sonra ortaya çıkan Burçin Çakır’ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Bir Instagram hesabı tarafından paylaşılan güncel fotoğrafı, takipçilerini şaşkına çevirdi. Oyuncuyu tanımakta zorlanan kullanıcılar, gönderiye yorum yağdırdı.

Kemal Sunal'la oynamıştı! Küçük Ceyla'nın son hali ortaya çıktı: Görenler şoke oldu - 3. Resim

"Çok değişmiş", "Zaman herkesi değiştiriyor", "Vay be, son haline inanamadım" gibi ifadelerle sosyal medya yorumlar yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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