Kemal Sunal'la oynamıştı! Küçük Ceyla'nın son hali ortaya çıktı: Görenler şoke oldu
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
“Öğretmen” filminde Kemal Sunal’la birlikte rol alan çocuk oyuncu Burçin Çakır'ın yıllar sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi. “Ceyla” karakteriyle hafızalara kazınan Çakır'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Kemal Sunal, Selma Sonat, Kartal Tibet, Renan Fosforoğlu ve İhsan Yüce gibi usta isimlerin rol aldığı "Öğretmen" filminde, küçük yaşına rağmen performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Burçin Çakır olmuştu.
"Ceyla" karakteriyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.
OYUNCUYU GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI
Yıllar sonra ortaya çıkan Burçin Çakır’ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Bir Instagram hesabı tarafından paylaşılan güncel fotoğrafı, takipçilerini şaşkına çevirdi. Oyuncuyu tanımakta zorlanan kullanıcılar, gönderiye yorum yağdırdı.
"Çok değişmiş", "Zaman herkesi değiştiriyor", "Vay be, son haline inanamadım" gibi ifadelerle sosyal medya yorumlar yapıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız