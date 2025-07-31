Aybüke Pusat’ın kovulmasının ardından 'Teşkilat’tan flaş hamle! O isim kadroda olacak

“Teşkilat” dizisinin 6. sezonu eylülde izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz sezon oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı nedeniyle kadrodan çıkarılmasıyla gündeme gelen dizi, yeni sezonda da sürpriz gelişmelerle adından söz ettiriyor.

Pusat’ın ayrılığı sonrası sıkça gündeme gelen “Teşkilat” dizisinde bu kez dikkat çeken bir karar alındı. Geçtiğimiz sezon "Ejder" karakteriyle konuk oyuncu olarak projeye dahil olan Erkan Petekkaya’nın dizide kalıcı olması kararlaştırıldı.

ERKAN PETAKKAYA YENİ SEZONDA DA 'TEŞKİLAT' DİZİSİNDE OLACAK

Seyirciden olumlu geri dönüşler alan karakterin devam etmesine karar verilirken, Petekkaya da yapımla anlaşarak yeni sezonda da kadroda yer alacağını açıkladı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Erkan Petekkaya yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: