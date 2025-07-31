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Aybüke Pusat’ın kovulmasının ardından 'Teşkilat’tan flaş hamle! O isim kadroda olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aybüke Pusat’ın kovulmasının ardından &#039;Teşkilat’tan flaş hamle! O isim kadroda olacak
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1’in eylülde başlayacak 6. sezonu için hazırlıkları süren “Teşkilat” dizisinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Aybüke Pusat’ın kovulmasının ardından dizide dikkat çeken bir değişiklik yapıldı; konuk oyuncu Erkan Petekkaya, yeni sezonda da kadroda yer alacağını açıkladı.

“Teşkilat” dizisinin 6. sezonu eylülde izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz sezon oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı nedeniyle kadrodan çıkarılmasıyla gündeme gelen dizi, yeni sezonda da sürpriz gelişmelerle adından söz ettiriyor.

Aybüke Pusat’ın kovulmasının ardından 'Teşkilat’tan flaş hamle! O isim kadroda olacak - 1. Resim

Pusat’ın ayrılığı sonrası sıkça gündeme gelen “Teşkilat” dizisinde bu kez dikkat çeken bir karar alındı. Geçtiğimiz sezon "Ejder" karakteriyle konuk oyuncu olarak projeye dahil olan Erkan Petekkaya’nın dizide kalıcı olması kararlaştırıldı.

Aybüke Pusat’ın kovulmasının ardından 'Teşkilat’tan flaş hamle! O isim kadroda olacak - 2. Resim

ERKAN PETAKKAYA YENİ SEZONDA DA 'TEŞKİLAT' DİZİSİNDE OLACAK

Seyirciden olumlu geri dönüşler alan karakterin devam etmesine karar verilirken, Petekkaya da yapımla anlaşarak yeni sezonda da kadroda yer alacağını açıkladı.

Aybüke Pusat’ın kovulmasının ardından 'Teşkilat’tan flaş hamle! O isim kadroda olacak - 3. Resim

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Erkan Petekkaya yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Teşkilat‘a eylül ayında sezon açılışıyla beraber ben de Ejder‘le devam edeceğim. Ejder çok keyifli bir rol… Aldığım tepkilerden seyircilerin de keyif aldığını gördüm. O yüzden devam etmekten de büyük mutluluk duyacağım.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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