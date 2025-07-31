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Olay anlar... Şanlıurfa’da 50 derece yetmedi, bir de fırtına geldi! Çiftçiler kaçacak yer aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hava sıcaklıkları 50 dereceyi bulurken, bazı kırsal bölgelerde etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü, tarlada çalışan çiftçi ve işçiler ise zor anlar yaşadı.

Kavurucu sıcakların yaşandığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özellikle Karacadağ bölgesi ve bazı kırsal mahallelerde aniden çıkan toz bulutlarıyla birlikte fırtına etkili oldu.

Olay anlar... Şanlıurfa’da 50 derece yetmedi, bir de fırtına geldi! Çiftçiler kaçacak yer aradı - 1. Resim

Yaklaşık 2 saat süren fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, domates tarlalarında kurulan kurutmalık domates sergileri zarar gördü.

VATANDAŞLAR O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Tarlada çalışan çiftçiler, fırtına sırasında zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay anlar... Şanlıurfa’da 50 derece yetmedi, bir de fırtına geldi! Çiftçiler kaçacak yer aradı - 2. Resim

Fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, özelikle domates tarlalarında maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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