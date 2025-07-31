Olay anlar... Şanlıurfa’da 50 derece yetmedi, bir de fırtına geldi! Çiftçiler kaçacak yer aradı

Kavurucu sıcakların yaşandığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özellikle Karacadağ bölgesi ve bazı kırsal mahallelerde aniden çıkan toz bulutlarıyla birlikte fırtına etkili oldu.

Yaklaşık 2 saat süren fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, domates tarlalarında kurulan kurutmalık domates sergileri zarar gördü.

VATANDAŞLAR O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Tarlada çalışan çiftçiler, fırtına sırasında zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, özelikle domates tarlalarında maddi zarar meydana geldi.