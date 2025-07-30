Şanlıurfa'da devlet hastanesinde korkunç saldırı! Kesici aletle dehşet saçtı

Şanlıurfa'daki bir devlet hastanesinde korkunç anlar yaşandı.

ŞANLIURFA'DA HASTANEDE KORKU ANLARI

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde bir şahıs, kesici bir aletle hastane koridorunda önüne gelene saldırdı.

VALİLİKTEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanemizin acil servisinde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır.

Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DOKTORUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Şanlıurfa AK Parti Milletvekilli Hikmet Başak, hastanede tedavi altına alınan doktor İsmail A.’yı ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen doktora geçmiş olsun dileklerinde bulundu.