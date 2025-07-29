Şanlıurfa Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartları

2025 yılı Şanlıurfa Belediyesi itfaiye eri alımı için yeni ilan yayımladı. Başvuru şartları arasında adayların KPSS puanı, fiziksel yeterlilik ve diğer özel şartları karşılaması bekleniyor. İtfaiye eri alımı başvuru tarihleri, şartlar ve süreçlerle ilgili detaylar haberimizde.

Türkiye genelinde belediyeler, 2025 yılında itfaiye teşkilatlarını güçlendirmek için yeni personel alımları yapmaya hazırlanıyor. Son olarak Şanlıurfa Belediyesi itfaiye eri alımı için yayımlanan ilan gündeme geldi. Başvuru yapmak isteyen adaylar 'Şanlıurfa Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır' merak ediyor.

ŞANLIURFA BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri alımı için başvuruların şahsen yapılmasını zorunlu tutuyor.

Adayların, 8 Eylül 2025 tarihinden 19 Eylül 2025 tarihine kadar Bamyasuyu Mahallesi 154. Sokak No:2 Kat:11 Haliliye/Şanlıurfa adresindeki İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, sürücü belgesi, KPSS sonuç belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf talep ediliyor. Başvuru esnasında sağlık personelleri tarafından boy-kilo ölçümü yapılacak.

ŞANLIURFA BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri alımı için başvuru sürecini 8 Eylül 2025 ile 19 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Adayların belirtilen tarihlerde mesai saatleri içinde başvurularını tamamlaması bekleniyor.

Başvuruların ardından sınava girmeye hak kazanan adaylar 3 Ekim 2025 tarihinde belediyenin resmi sayfasından duyurulacak. Sözlü ve uygulamalı sınavlar ise 20 Ekim 2025 tarihinde

İmam Bakır Mahallesi Mevlana Caddesi’nde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı binasında saat 09:30’da başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye eri alımı için genel ve özel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre belirleniyor.

Genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, belirli suçlardan mahkum olmamak, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli olmak, akıl hastalığı gibi görev yapmayı engelleyecek bir sağlık sorununun bulunmaması yer alıyor.

Özel şartlar arasında, adayların 2024 KPSS (B) grubu sınavından, ilan edilen kadrolar için belirlenen asgari puanı almış olmaları gerekiyor.

Erkek adaylarda en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boy şartı aranıyor ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında (+,-) 10 kg fark olmaması gerekiyor.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.