Orman yangınları artınca kökten çözüm geldi! O kentte ateşli piknik tamamen yasaklandı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, orman yangınlarını önlemek amacıyla belirlenen alanlar dışındaki ormanlara girişlerin 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandığını ve 29 Temmuz-30 Ağustos arasında kontrollü piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasının engellendiğini açıkladı.

Türkiye genelinde orman yangınlarının artmasıyla, belediyelerden ve valiliklerden çeşitli önlemler gelmeye başladı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, valilik tarafından daha önce alınan kararla, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla belirlenen ve ilan edilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandığını hatırlattı.

YANGINLAR ARTTI, BOLU VALİLİĞİNDEN ÖNLEM GELDİ

Hava sıcaklıklarının gelecek günlerde mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirten Aydın, ormanların yangınlardan korunması amacıyla yeni bir tedbir alındığını kaydetti.

Aydın, bu kapsamda, daha önce kontrollü piknik alanı olarak ilan edilen yerlerde 29 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında semaver, mangal, barbekü vb. araç-gereç kullanılarak ateşli piknik yapılmasının yasaklandığını bildirdi.

Denetimlerin artırıldığını anlatan Aydın, orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ilgili idarelerin belirlediği kurallar çerçevesinde ateşsiz piknik ve diğer rekreatif faaliyetlerin yapılabileceğini ifade etti.

Aydın, vatandaşların alınan tedbirlere uymalarını isteyerek, orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.