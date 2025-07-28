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Karabük'te günlerdir süren yangın giderek büyüyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karabük&#039;te günlerdir süren yangın giderek büyüyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te günlerdir süren yangın giderek büyüyor. Bugün Kahyalar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerliyor. Yangın nedeniyle iki köy ve bazı mahalleler tahliye edildi.

Türkiye'nin ciğerleri Bursa, Karabük, Kahramanmaraş ve İzmir'den yükselen alevlerle kavruluyor. Karabük'te 6 gündür devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi. 

AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN GİDEREK BÜYÜYOR

Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkiinde akşam saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere havanın kararması nedeniyle havadan müdahale edilemezken, karadan yürütülen söndürme çalışmalarına arazözler, itfaiye ekipleri, TOMA’lar ve su tankerleriyle yoğun şekilde devam ediliyor.

Karabük'te günlerdir süren yangın giderek büyüyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor - 1. Resim

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı.

Karabük'te günlerdir süren yangın giderek büyüyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor - 2. Resim

Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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