Karabük'te günlerdir süren yangın giderek büyüyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Temmuz 2025 22:28 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 22:50 - Güncelleme:

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Karabük'te günlerdir süren yangın giderek büyüyor. Bugün Kahyalar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerliyor. Yangın nedeniyle iki köy ve bazı mahalleler tahliye edildi.

Türkiye'nin ciğerleri Bursa, Karabük, Kahramanmaraş ve İzmir'den yükselen alevlerle kavruluyor. Karabük'te 6 gündür devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi. İlgili Haber Beykoz'da orman yangını! Büyümeden söndürüldü AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN GİDEREK BÜYÜYOR Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkiinde akşam saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere havanın kararması nedeniyle havadan müdahale edilemezken, karadan yürütülen söndürme çalışmalarına arazözler, itfaiye ekipleri, TOMA’lar ve su tankerleriyle yoğun şekilde devam ediliyor. TAHLİYELER SÜRÜYOR Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı. Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak