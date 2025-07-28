Bursa'dan sonra bu sefer de Sakarya! Orman yangınına ilişkin 2 gözaltı
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken bu sefer de Sakarya'da 2 kişi gözaltına alındı. Hendek ilçesinde çıkan yangınla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'ine ev hapsi verildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangınla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'ine ev hapsi verildi, diğerinin işlemleri sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya ili Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi’nde dün çıkan orman yangını, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve diğer araçlarla kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
YANGINDA 5 HEKTARLIK ALAN KÜL OLMUŞTU
Can kaybının yaşanmadığı yangın yaklaşık 5 hektarlık ormanlık ve fındıklık alanda etkili oldu.
Yangının fındık bahçesinde kullanılan mekanik tüplü hayvan kaçırıcıdan kaynaklandığı tespit edildi.
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K. (78) hakkında ev hapsi kararı verilirken Ş.B’nin (43) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.