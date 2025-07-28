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Bursa'dan sonra bu sefer de Sakarya! Orman yangınına ilişkin 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;dan sonra bu sefer de Sakarya! Orman yangınına ilişkin 2 gözaltı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken bu sefer de Sakarya'da 2 kişi gözaltına alındı. Hendek ilçesinde çıkan yangınla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'ine ev hapsi verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangınla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'ine ev hapsi verildi, diğerinin işlemleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya ili Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi’nde dün çıkan orman yangını, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve diğer araçlarla kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Bursa'dan sonra bu sefer de Sakarya! Orman yangınına ilişkin 2 gözaltı - 1. Resim

YANGINDA 5 HEKTARLIK ALAN KÜL OLMUŞTU

Can kaybının yaşanmadığı yangın yaklaşık 5 hektarlık ormanlık ve fındıklık alanda etkili oldu.

Yangının fındık bahçesinde kullanılan mekanik tüplü hayvan kaçırıcıdan kaynaklandığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K. (78) hakkında ev hapsi kararı verilirken Ş.B’nin (43) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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