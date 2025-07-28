Bursa'dan sonra bu sefer de Sakarya! Orman yangınına ilişkin 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Temmuz 2025 21:02 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 21:10 - Güncelleme:

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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken bu sefer de Sakarya'da 2 kişi gözaltına alındı. Hendek ilçesinde çıkan yangınla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'ine ev hapsi verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangınla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'ine ev hapsi verildi, diğerinin işlemleri sürüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya ili Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi’nde dün çıkan orman yangını, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve diğer araçlarla kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. YANGINDA 5 HEKTARLIK ALAN KÜL OLMUŞTU Can kaybının yaşanmadığı yangın yaklaşık 5 hektarlık ormanlık ve fındıklık alanda etkili oldu. Yangının fındık bahçesinde kullanılan mekanik tüplü hayvan kaçırıcıdan kaynaklandığı tespit edildi. İlgili Haber Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçı tutuklandı! 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K. (78) hakkında ev hapsi kararı verilirken Ş.B’nin (43) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 51 ilde itfaiye işini AFAD ile örgütleyeceğiz

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru