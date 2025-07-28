Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 51 ilde itfaiye işini AFAD ile örgütleyeceğiz

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İtfaiyecilik, Belediye Başkanlığı'ndan gelmiş bir Cumhurbaşkanı olarak Büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler bu işi üstlenecektir. 30 büyükşehirin dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de bundan böyle AFAD'ımız ile bunu örgütlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İTFAİYECİLİK BÜYÜKŞEHİRLERİN İŞİDİR"

Orman yangınlarına dair son bilgileri aktaran Erdoğan, önemli bir de gelişmeyi duyurdu. Erdoğan, "Şunu da burada açıklamak durumundayım. Malum, 30 büyükşehirimiz var. Belediye Başkanlığı'ndan gelmiş bir Cumhurbaşkanı olarak, itfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler, itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir" dedi.

"51 İLDE AFAD'IMIZLA BU İŞİ ÖRGÜTLEYECEĞİZ"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "30 büyükşehrin dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de bundan böyle AFAD'ımız ile bu işi örgütleyeceğiz. AFAD 51 ilde, teşkilatlanmasını en güzel şekilde, en güçlü şekilde yapacak ve böylece 81 vilayetimizi örgütlemiş olacağız. Su tankerleriyle, traktörleriyle, elinde hangi imkân varsa AFAD, 51 ilin tamamımda en güçlü şekilde inşallah bu işi planlayacaktır. Böylece AFAD teşkilatımız şu andaki gücünü, yükümlülüğünü daha da artıracak ve bundan böyle nerede ne tür bir felaket olursa, AFAD nasıl her yer koşuyorsa bundan sonra da ülke genelinde her yere yetişecektir."