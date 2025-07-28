Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in o sözlerine cevap verdi: "Eğer doğruysa kıymetli bir adımdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in, Türkiye'nin Eurofighter savaş jeti almasına ilişkin "Eurofighter'da ne kadar samimi ve net bir destek verdiğimi herkes biliyor. Normalde Erdoğan’dan teşekkür telefonu gelmesi lazım." sözlerine "Ana muhalefet partisi başkanının şikayet ettiği ülkesini kapalı kapılar ardından sahip çıktığını iddia etmesi eğer doğruysa kıymetli bir adımdır." cevabını verdi. Erdoğan orman yangınlarıyla ilgili ise "Az da olsa sabotaj ve kasıt da var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Türkiye'nin Eurofighter savaş jeti almasına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında orman yangınları, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Terörsüz Türkiye süreci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eurofighter savaş uçaklarına ilişkin sözleri ve Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmelerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Sözlerine yurdun dört bir yanında devam eden orman yangınlarıyla başlayan Erdoğan, "Geçen hafta Eskişehir'de şehit olan 5 orman işçimiz ile 5 AKUT gönüllümüze bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yeşil vatanın bütün muhafızlarına fedakârlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Hatay, İskenderun'da aşırı sıvı kaybına bağlı olarak şehit olan iki Mehmetçiğimize yüce Mevla'dan rahmet diliyorum." dedi.

"İHMALİ OLAN VARSA GEREKEN YAPILACAKTIR"

"Her iki elim olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor." diyen Erdoğan, "Hepimizi yasa boğan bu iki hadisenin nedenleri en kısa zamanda ayrıntıları ile netleşecek akabinde ihmali olan varsa gereken yapılacaktır. Devletimiz şehit ailelerimizin yanındadır. Milletimizin tekrar başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"GENİŞ YELPAZEDE ÇOK YÖNLÜ ATILIM İ Ç İNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke olarak sağlıktan eğitime, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya uzanan geniş yelpazede çok yönlü atılım içindeyiz. Otoyollar, hava limanları, hastaneler, okullar, üniversiteler, konut projeleri ve daha nicesi kalkınma yolculuğumuzun kilometre taşları olarak vatan topraklarımızı süslüyor. Devletimizin tüm birimleri tam bir uyum içinde millete karşı görevini layıkıyla yerine getiriyor." dedi.

"B ÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİMİZE DAHA ÖNCE HİÇ OLMAD IĞI KADAR YAKINIZ"

"Önümüze çıkan engellere ve kurulan tuzaklara takılmadan hedeflerimize adım adım yürüyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Felaket tellalları ne derse desin ülkemizin yolu da bahtı da açıktır. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize daha önce hiç olmadığı kadar yakınız. Zorluklarla beraber kolaylıkların da bizleri beklediğinin bilincindeyiz. Yılmadan, yıkılmadan, Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturma mücadelesini azimle sürdürüyoruz."

TERÖRSÜZ TÜRK İYE SÜRECİ

Erdoğan, "Dış politikadaki gelişmeleri istişare etme fırsatı bulduk. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artan orman yangınlarını masaya yatırdık. Ekonomide ülkemizin kredi notunun yükseltilmesi Merkez Bankası rezervleri başta olmak üzere son günlerde aldığımız olumlu haberlerinin değerlendirmesini yaptık. Terörsüz Türkiye'yle ilgili mevcut durumu mütalaa ettik. Bütün başlıklarda ülkemizi hedeflerine biraz daha yaklaştıracak önemli kararlar aldık." dedi.

"KIBRIS T ÜRKÜ'NÜN H ER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

18 Temmuz Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi'nde subayların mezuniyet töreninde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "80'i dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir ve personel olmak üzere toplam 241 subayımızın mezuniyet heyecanına şahitlik ettik. İnşası tamamlanan 6 yeni camimizi ibadete açtık. 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Kıbrıs Barış Harekatı'nı büyük coşkuyla kutlarken kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ettik. Lefkoşe Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı, Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışıyla ziyaretimizi taçlandırmış olduk. Kıbrıs Türkü'nün müreffeh geleceğe doğru attığı adımlarda inşallah her zaman yanlarında olacağız." şeklinde konuştu.

İDEF 2025

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) ile ilgili de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"22 Temmuz'da 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF'in açılışını yapmak üzere İstanbul'daydık. Dünyanın en etkili ve en kapsamlı ilk 3 organizasyonu olan fuarımıza ilgi son derece yoğundu. İDEF 2025'e 103 ülke, 231 heyet ve 980 heyet üyesi iştirak etti. Fuarda 907 yerli ve 584 yabancı olmak üzere 1491 firma 5 bine yakın ürününü sergiledi. Bunların 1100'den fazlası ilk kez tanıtıldı. Ataköy Marina'da ise 18 farklı deniz platformu sergilendi. Toplam 270 imza töreni imza töreni düzenlenmiş, imzaların yüzde 65'i ihracat odaklı olmuştur. Bir taraftan ihtiyaçlarımız kapsamında caydırıcılığımızı artırma diğer taraftan projelerimizi hayata geçirme irademizi teyit ettik. Son 23 yılda savunma sanayini yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkardığımız savunma yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

"İDDİA EĞER DOĞRUYSA KIYMETLİ BİR ADIMDIR"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Türkiye'nin Eurofighter savaş jeti almasına ilişkin sözlerini değerlendirerek, "Ana muhalefet partisi başkanının şikayet ettiği ülkesini kapalı kapılar ardından sahip çıktığını iddia etmesi eğer doğruysa kıymetli bir adımdır. Biz bundan rahatsız olmayız. Onları teşekkür dilenme zahmetinde bırakmaz kendilerini tebrik etmekten yüksünmeyiz. Yeter ki Türkiye partisi olmayı başarsınlar." dedi.

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"BARIŞ MASASI YİNE T ÜRKİYE'DE KURULACAK"

Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yakın çevremizde krizler, çatışmalar, savaşlar ve gerilimler artarak devam ederken Türkiye olarak barış diplomasisine hız vermiş durumdayız. Rusya-Ukrayna savaşında dengeli, hakkaniyetli ve barışı savunan politika benimsedik. Tahıl koridoru, esir takasları barışa olan inancımızın neticeleridir. 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk tur müzakerelerin ardından karşılıklı 1000 esir takası yapılmıştı. 2 Haziran'daki ikinci turun ardından 7 bin 60 kadar Ukraynalı askerin naaşına karşılık 97 Rus askerin cenazesi teslim edilmiştir. Dışişleri Bakanımızın kolaylaştırıcılığından 23 Temmuz'da yapılan 3. tur müzakerelerinde en az 1200 kişi olmak üzere savaş esirlerinin takası kararlaştırıldı. Bu savaşın artık bitmesi gerektiğine inanıyoruz. Ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta vurguluyorum. Nasıl müzakere masası İstanbul'da kurulduysa uzak olmayan tarihte barış masası da yine Türkiye'de kurulacak, bu kanlı savaş noktalanacaktır."

"51 İLDE İTFAİYE İ ŞİNİ AFAD İLE ÖRGÜTLEYECE ĞİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına dair son bilgileri aktardıktan önemli bir de gelişmeyi duyurdu. Erdoğan, "Malum, 30 büyükşehrimiz var. Belediye Başkanlığı'ndan gelmiş bir Cumhurbaşkanı olarak, itfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler, itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir. 30 büyükşehrin dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de bundan böyle AFAD'ımız ile bu işi örgütleyeceğiz. AFAD 51 ilde, teşkilatlanmasını en güzel şekilde, en güçlü şekilde yapacak ve böylece 81 vilayetimizi örgütlemiş olacağız." dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında, "Su tankerleriyle, traktörleriyle, elinde hangi imkân varsa AFAD, 51 ilin tamamımda en güçlü şekilde inşallah bu işi planlayacaktır. Böylece AFAD teşkilatımız şu andaki gücünü, yükümlülüğünü daha da artıracak ve bundan böyle nerede ne tür bir felaket olursa, AFAD nasıl her yer koşuyorsa bundan sonra da ülke genelinde her yere yetişecektir." ifadelerini kullandı.