Özel'den, Eurofighter müjdesinin ardından dikkat çeken sözler: Erdoğan'dan teşekkür telefonu gelmesi lazım

Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter için ön mutabakat zaptı imzalanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat çeken mesajlar verdi. Özel, "Eurofighter'da ne kadar samimi ve net bir destek verdiğimi herkes biliyor. Normalde Erdoğan’dan teşekkür telefonu gelmesi lazım, normal bir zeminde siyaset…" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı.

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"NE KADAR DESTEK VERDİĞİMİ HERKES BİLİYOR"

Bu tarihi gelişme büyük yankı uyandırırken CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, "Eurofighter konusunda ne kadar samimi ve net bir destek verdiğimi herkes biliyor. Sonuç alınmış olması çok önemli. Çünkü Almanya rezervini vermeden, İngiltere ‘Verdim’ diyemez. Beş ülke var söz sahibi. Almanya ‘Vermeyelim’ diyordu. Biz o blokajı kaldırtmaya çalışıyoruz. Almanya kaldırınca uçak verilebilir. Şimdi o konuda önemli bir adım atıldı" dedi.

"TEŞEKKÜR TELEFONU GELMESİ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür beklediğini ifade eden Özel, şöyle devam etti: "Normalde Erdoğan’dan teşekkür telefonu gelmesi lazım, normal bir zeminde siyaset… Daha doğrusu biz iktidarda olsak, bu yaptığımızı Erdoğan yapsa ben açar, teşekkür ederim. Derim ki ‘Hakikaten de dediğinizi yaptınız. Siyasi mücadele başka bir şey, ülkenin ortak çıkarlarında, diyordunuz ya; 'Türkiye’nin ana muhalefet partisiyiz, Avrupa’da Türkiye’nin partisiyiz.’ Biz Avrupa’da Türkiye’nin partisi gibi davrandığımızı gösterdik. Normal şartlarda teşekkür telefonu gelmesi lazım. Gelmeyebilir. Hiç olmazsa çıkıp orada burada ‘Yurt dışına gidip, bizi şikayet ediyorlar’ derken, ‘Hakkını teslim edeyim, milli bir mesele olan Eurofighter’da üstlerine düşeni fazlasıyla yaptılar’ deyiversin bakalım"