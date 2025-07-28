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Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçı tutuklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki yangını çıkardığı iddiasıyla 'Kundaklama' suçundan gözaltına alınan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. FETÖ'cü kundakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da 3 gün önce başlayan orman yangınının FETÖ bağlantılı olduğu öğrenilen bir şahsın benzin bidonuyla ateşe vermesi sonucu başladığı ortaya çıkmıştı. 03 HK 184 plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin, Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. FETÖ bağlantılı olan kundakçı mahkeme tarafından tutuklandı.

FETÖ'CÜ KUNDAKÇI'DAN ŞOK İFADELER

FETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin emniyetteki ifadesi ortaya çıkmıştı. Aytekin, 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini söyledi.

Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçı tutuklandı! - 1. Resim

BENZİN ALIRKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ufuk Aytekin'in ilçedeki bir benzin istasyonundan 5 kiloluk pek şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı. 03 HK 184 plakalı kamyonet ile istasyona gelen şüphelinin aldığı 5 litrelik pet şişelerdeki suları önce çiçek saksısına döktüğü ardından da pompaya geçip benzin aldığı görüldü. Şüpheli şahsın sık sık telefon ile görüşmesi dikkat çekti.

Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçı tutuklandı! - 2. Resim

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Ufuk Aytekin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgulamanın ardından 'Kundaklama' suçundan adliyeye sevk edildi. Aytekin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçı tutuklandı! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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