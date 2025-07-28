Bursa'da yangın gerginliği! 03 plakalı şahıs gözaltında, halk polis merkezi önünde toplandı

Bursa'da çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali gerginliğe yol açtı. Sosyal medyada yangınları çıkaran bir kişinin gözaltına alındığı iddialarının ardından halk polis merkezi önünde toplandı. Vatandaşlar “Çıkarın onu, bize verin” diyerek bağırdı.

Bursa'da dün başlayan yangınların aynı anda başlaması, sabotaj ihtimali gündeme getirdi. Sosyal medyada Harmancık ilçesinde devam eden ve 5-6 köyün boşaltılmasına sebep olan yangınla ilgili iddialar halkı galeyana getirdi.

Yangınları çıkaran kişinin yakalandığı iddiaları sonrası vatandaşlar polis merkezinin önüne akın etti.

03 PLAKALI ŞAHIS GÖZALTINDA

Harmancık'ta ormanda görülen 03 plakalı şüpheli araç ihbarı üzerine kimliği tespit edilen kişi gözaltına alındı. Ancak şahsın durumu yapılacak inceleme ve görgü tanıklarının ifadesinin ardından netlik kazanacak.

Polis ve jandarmanın bölgede güvenlik tedbiri aldığı, tüm iddia ve bilgilerin değerlendirildiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, "Tüm iddia ve sebeplere bakılıyor. Bu kişi ve aracı alındı. Ancak yangınla bağlantısı araştırılıyor. Soruşturma sonucunda durum netlik kazanacak" dediler.

HALK GALEYANA GELDİ: ÇIKARIN ONU BİZE VERİN

Şahsın gözaltına alındığı ihbarı üzerine Harmancıklılar polis merkezi önünde toplandı. Vatandaşlar “Çıkarın onu, bize verin” diyerek bağırdı.

Polis ekipleri, emniyet önünde toplanan kalabalığa konu hakkında titiz bir inceleme yapıldığı belirterek dağılmalarını istedi.